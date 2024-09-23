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Almanya'nın İhracatı Düşüyor

Almanya\'nın İhracatı Düşüyor

Almanya'nın AB dışındaki ihracatı Ağustos'ta %4,8, Türkiye'ye ise %7,2 azaldı.

23.09.2024 18:52
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Almanya'nın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere Ağustos ayı ihracatında geçen yıla göre yüzde 4,8 düşüş yaşandı. Türkiye'ye ihracatta da geçen yıla göre yüzde 7,2 azalma kaydedildi.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından Alman mallarına olan talebin azalması Almanya'nın ihracatında düşüşe neden oldu. Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, AB dışında en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracat, geçen yılın Ağustos ayına oranla yüzde 3,2 azalarak 12,6 milyar euroya; Çin'e ihracat aynı dönemde yüzde 15,2'lik düşüşle 7 milyar euroya inerken Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında da azalma yaşandı.

Almanya'nın, 2022 yılının Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında 2023'ün Ağustos ayında Türkiye'ye ihracatı yüzde 6,3 artarak 2,5 milyar euroya ulaşmıştı. Ağustos 2024'te ise Türkiye'ye ihracat yüzde 7,2'lik düşüşle 2,4 milyar euroya geriledi.

AB dışındaki ülkelerin tamamı ele alındığında da Almanya'nın ihracatında dikkate değer bir düşüş yaşandığı görülüyor. Geçen senenin Ağustos ayına göre bu yılın Ağustos ayında Almanya'nın söz konusu ülkelere toplam ihracatı yüzde 4,8 azalarak 55,2 milyar euro hacminde kaldı. Temmuz 2024 ile yapılan bir aylık karşılaştırmada da, AB dışı ülkelere toplam ihracatın yüzde 1,1 gerilediği görülüyor.

İhracatın arttığı ülkeler de var

Almanya'nın, AB dışından ABD, Çin ve Türkiye'nin yanı sıra İsviçre (yüzde 7,6), Japonya (yüzde 5,9) ve Meksika (yüzde 16,2) gibi bazı ülkelere,hracatında da düşüş kaydedildi.

Diğer yandan geçen yıl ile kıyaslandığında bu sene Ağustos ayında ihracatın arttığı AB dışı ülkeler de oldu. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 5,7 artarak 6 milyar euroya yükseldi. Almanya'nın Güney Kore'ye ihracatı yüzde 9,5, Hindistan'a yüzde 10,3, Brezilya'ya da yüzde 11,6 arttı.

Ukrayna Savaşı başlamadan önce Almanya'nın en büyük AB dışı ticaret ortaklarından biri olan Rusya'ya ihracat ise azalmaya devam ediyor. Batı dünyası tarafından kapsamlı yaptırımlar uygulanan Rusya'ya Almanya'nın ihracatı, geçen yıla göre bu yıl Ağustos ayında yüzde 14,4 azalarak 600 milyon euroya kadar geriledi. Böylece Ukrayna Savaşı'ndan önce, ticaret hacmi açısından Almanya'nın en büyük beşinci partneri olan Rusya 19'unculuğa kadar gerilemiş oldu.

dpa/ ET,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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