Alo Fetva Hattı\'na Ramazan Soruları Yağdı

Ramazan ayının başlamasıyla, halk arasında 'Alo Fetva Hattı' olarak bilinen 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma' hattına gelen çağrılarda artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde 4'ü erkek olmak üzere 5 vaizin görev yaptığı hatta ramazan ayında günlük yaklaşık 100 çağrı geldiği, ramazan dışında ise bu sayının ortalama 50 olarak seyrettiği aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan ve vatandaşların dini konulardaki sorularına cevap bulmasını amaçlayan 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma' hattına, ramazan ayında en çok oruç, zekat, fitre ve kefaret konularında sorular yöneltiliyor.

'GİZLİLİK VE MAHREMİYET ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, hattın 09.00'dan 21.00'e kadar hizmet verdiğini belirtip, sistemin çok yönlü çalıştığını ifade ederek, "Alo Fetva Hattı, insanımızın dini konulardaki problemlerinde çözüm aramak için kurulmuş bir hat. İnsanların sorularına cevap buluyoruz. Miras hukukundan, nikah, çağdaş güncel meseleler, deizm, ateizm gibi her konuda, boşanma gibi konularda halkımızın sorularına cevap aradığımız bir fetva hattı" dedi.

Hattın işleyişinden bahseden Yığman, "Vatandaşlarımız 190'ı arayarak bize ulaşıyor, hocalarımız cevaplandırıyor. Hocalarımızın cevaplandıramadıkları noktada Ankara'daki din işleri uzmanlarımıza soruluyor. Onlar da cevaplandıramazsa sorular Din İşleri Yüksek Kurulu'na iletiliyor ve onlar cevaplandırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 350 hocamız bu alanda görev yapıyor. Gizlilik ve mahremiyet bizim için çok önemli. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve ehil kaynaklardan doğru bilgi sunmak asıl amacımız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE GÜNDE 5 BİN SORU YÖNELTİLİYOR

Ramazan ayında çağrıların arttığını ifade eden Aydın Yığman, Türkiye genelinde ramazanda günlük ortalama 5 bin civarında soru geldiğinin bildirildiğini söyleyerek, "Özellikle oruçla, fitreyle ve zekatla alakalı sorular ramazan ayında daha fazla geliyor. Meşhur sorulardan 'Denize girdiğimizde oruç bozulur mu, bozulmaz mı?' gibi sorular da var. Yani genelde halkımızın karşılaştığı problemleri cevaplandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Yığman, vatandaşların sadece telefonla değil, e-Devlet üzerinden 'Dini Soru Sor' bölümünden, mobil uygulamadan ve Diyanet TV'de her cuma akşamı yayınlanan program aracılığıyla da sorularını iletebildiğini belirtti.

'13 YILDA BÖYLE SORU İLK KEZ GELDİ'

Antalya İl Müftülüğünde 13 yıldır fetva hizmetinde görev yapan vaiz Saffet Sevim, ramazanda çağrıların iki katına çıktığını söyledi. Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü çalıştıklarını aktaran Sevim, "Ramazan ayında günlük 80 ile 100 arası arama oluyor. Ramazan dışında bu sayı 40 ile 60 arasında değişiyor. Özellikle oruçla ilgili sorular yoğunlukta" dedi.

Bu yıl ilk kez karşılaştığı bazı soruları aktaran Saffet Sevim, "'Ramazan 29 gün olursa Şaban'ın son gününde 1 gün oruç tutarak 30'a tamamlamak gerekir mi' diye soruldu. Hayatımda ilk kez böyle bir soru geldi. Yine 'Belki orucumu bozmuşumdur' diyerek mutlaka 60 gün kefaret orucu tutulması gerektiğini düşünenler var" diye konuştu.

'DUDAK NEMLENDİRİCİSİ ORUCU BOZAR MI'

Ramazanda gelen sorular arasında günlük hayata ilişkin detayların da bulunduğunu anlatan Sevim, "Bu sene ilk defa 'Dudaklara nemlendirici sürmek orucu bozar mı' sorusuyla karşılaştım. Ayrıca banyo yapmak, krem sürmek, oje sürmek gibi konular soruluyor. Esas olan vücuda bir şey girmediği müddetçe orucun bozulmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılığı nedeniyle 'Oruç tutmasam fidye versem olur mu' şeklinde sorular geldiğini de belirten Saffet Sevim, bazı vatandaşların ramazan ayında yurt dışına gitmesi nedeniyle ramazan gelmeden oruçlarını tutup tutamayacağını ya da ramazan içinde kaza orucu yapıp yapamayacağını sorduğunu aktardı.

RAMAZAN DIŞINDA RESMİ NİKAH VE ZEKAT SORULARI

Ramazan dışında ise en çok resmi nikah olmadan yapılan evlilikler konusunda sorular geldiğini ifade eden Sevim, "Nasıl ki ev ve araba alımında resmi kayıt şartsa, evlilikte de mutlaka resmi nikah olmalı" dedi. Zekatın akrabaya verilip verilemeyeceği, toruna zekat düşüp düşmeyeceği, bankaların verdiği promosyon gelirleri, boşanma beyanlarının geçerliliği ve faiz gelirinin hayır işlerinde kullanılıp kullanılamayacağı gibi konuların da sıkça sorulduğunu aktaran Saffet Sevim, bazı vatandaşların aile ortamında tartıştıkları konuları anında hattı arayarak netleştirmek istediğini ifade etti.