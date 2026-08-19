Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba - Son Dakika
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Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

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Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 49 adrese baskın yapıldığını, 5 şirkete kayayım atandığını ve 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklarken; gözaltına alınan Kuytul'un kelepçe takılmasına gösterdiği tepki dikkat çekti.

Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarla 49 adreste arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında vakfın üst düzey yöneticileri ve çok sayıda üyesi emniyete götürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA 

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, yürütülen adli süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

KELEPÇE TAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Operasyon anına ait görüntülerde, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı anlar yer aldı. Kendisine kelepçe takılmasına tepki gösteren Kuytul, güvenlik güçlerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Çok çok ayıp ediyorsunuz siz... Hakim karar mı verdi ki?"

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Son Dakika Güncel Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • poyraz can poyraz can:
    hadi menzilcileri de al da samimi olduguna inanalim 10 1 Yanıtla
    Mehmet Can Mehmet Can:
    Kim doğruyu söylese alırlar . Samimi ise Filistin Gazze yi de Mekke anlaşmasına alsınlar , İran,yemeni alsınlar.... 2 0
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    sıra menzil tayfasında 2 1 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    menzilcileri alabiliyo musunuz 2 1 Yanıtla
    Mehmet Can Mehmet Can:
    İfşa edenleri ancak alırlar . Aksa tufanı çoktan ifşa etti ???? yeterki biraz dürüst,samimi ve imanlı olalım . 0 0
  • orhangazi118@gmail.com [email protected]:
    lavrens ne oldu çekirge bir zıplar 2 zıplar simdi sana zıpladılar 2 0 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    İlkkez yemiş belli 0 0 Yanıtla
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