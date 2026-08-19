Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarla 49 adreste arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında vakfın üst düzey yöneticileri ve çok sayıda üyesi emniyete götürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, yürütülen adli süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

KELEPÇE TAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Operasyon anına ait görüntülerde, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı anlar yer aldı. Kendisine kelepçe takılmasına tepki gösteren Kuytul, güvenlik güçlerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Çok çok ayıp ediyorsunuz siz... Hakim karar mı verdi ki?"