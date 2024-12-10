Alperen Ural Davası: Adalet Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alperen Ural Davası: Adalet Yok

Geniş Video İzle

CHP'li Özçağdaş, Soma'daki stajyerin ölümünde verilen cezalara tepki gösterdi, adaletsizliğe dikkat çekti.

10.12.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Manisa'nın Soma ilçesinde MESEM kapsamında stajyer olarak çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Enes Ural davasında verilen cezaları eleştirdi. Özçağdaş, "Alperen'in ölümünden sorumlu olanlardan bir kişi bile tutuklanmadan iş yeri sahibi 2 yıl 8 ay para cezasına çevrilerek 36 bin lira ve 8 ay meslekten uzaklaştırma, usta da 1 yıl 3 ay yine para cezasına çevrilerek 15 bin lira para cezasına çarptırıldı. 17 yaşında bir çocuğu kaybettiğiniz ve kaybettikten sonra da adalet sağlayamadığınız için utanmalısınız. Böyle bir iktidar olmaz olsun" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında stajyer olarak çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Enes Ural davasında, bugün üçüncü duruşma görüldü. Konuya ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabulünün 70. yıl dönümü. Tüm dünyada çok ciddi hak ihlalleri ile karşı karşıyayız. Çocukları, bebekleri, gençleri, kadınları maalesef savaşlarda, çatışmalarda kaybediyoruz. Bugün Sayın Cumhubaşkanı bir basın açıklaması yapmış, 'insan hakları muhafaza edilmeli' demiş ve 'İnsan Hakları Günü'nü bilhassa Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum' demiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yine benzer temennilerle yine başta bölgemiz olmak üzere dünyanın her yerinde insan haklarından yoksun bir şekilde yaşayan, açlıkla mücadele eden mazlum kardeşlerimize huzur getirmesini' temenni etmiş, yıkık kentlerden fotoğraflar paylaşmış.

"Sadece bir yılda 12 MESEM öğrencisi hayatını kaybetti"

İnsan hakları beyannamesinin üçüncü maddesi yaşamak, hürriyet kişi emniyeti her ferdin hakkıdır' diyor. Alperen Enes Ural, 17 yaşındaydı. Annesinin, babasının kuzusuydu. Çocuğu olan tüm anne babaların bileceği gibi saçının teline zarar gelse annesi Selda Hanım babası Faruk Bey üzülürdü. Alperen Enes Ural,  bu iktidarın ölüm ve zulüm makinesi olan MESEM öğrencisiydi. Sadece bir yılda 12 MESEM öğrencisi hayatını kaybetti. 18 Mayıs 2024'te bir cumartesi günü çalışmaması gereken bir günde, olmaması gereken bir yerde ve alınmayan iş güvenliği tedbirleri nedeniyle buradan düştü. Alperen eğer 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre tedbirler alınmış olsaydı ölmezdi. Paraşüt kemeri olmuş olsaydı ölmezdi, bareti olsaydı ölmezdi, usta öğreticisi başında olsaydı ölmezdi. İş gören değil iş öğrenen olsaydı ölmezdi. Beş gün yaşama tutunmaya çalıştıktan sonra vefat etti.

"Alperen'i geri getiremeyiz ama başka Alperenleri engelleyebiliriz"

Bugün üçüncü davası görüldü Soma'da ve Alperen'in ölümünden sorumlu olanlardan bir kişi bile tutuklanmadan iş yeri sahibi 2 yıl 8 ay para cezasına çevrilerek 36 bin lira ve 8 ay meslekten uzaklaştırma, usta da 1 yıl 3 ay yine para cezasına çevrilerek 15 bin lira para cezasına çarptırıldı. 17 yaşında bir evladın bedeli birisi için 36, birisi için 15 bin lira oldu. Soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hiç kimse yoktu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan hiç kimse yoktu. Adalet Bakanlığı'ndan hiç kimse yoktu. Akıl vermeye gelince başka ülkelere akıl veren iktidar kendisine emanet edilmiş 17 yaşındaki bir çocuk için ne güvenli bir çalışma alanı sağlayabildi ne ona uygun bir eğitim alanı sağlayabildi ne de onu kaybettikten sonra adalet sağlayabildi. 17 yaşında bir çocuğu kaybettiğiniz ve kaybettikten sonra da adalet sağlayamadığınız için utanmalısınız. Böyle bir iktidar olmaz olsun. Alperen gibi çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Alperen'i geri getiremeyiz ama başka Alperenleri engelleyebiliriz."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alperen Ural Davası: Adalet Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 16:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Alperen Ural Davası: Adalet Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.