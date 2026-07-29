Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül - Son Dakika
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Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

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Kayseri'nin Talas ilçesindeki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye gez erken 700 bin lira değerinde altın ve döviz dolu çanta bulan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, parayı ve altınları sahibine eksiksiz teslim etti. Dürüst personellerini makamında ağırlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek görevlileri takdir belgesi ve 15 yevmiye para ödülüyle taltif etti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyeye ait mesire alanında devriye gezdiği sırada 700 bin lira değerinde altın ve döviz dolu çanta bulan iki güvenlik görevlisi, serveti sahibine eksiksiz teslim etti. İki personel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından takdir belgesi ve 15 yevmiye para ödülüyle taltif edildi.

MESİRE ALANINDA 700 BİN LİRALIK DÖVİZ BULUNDU 

Olay, Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alanda rutin devriye görevini yürüten güvenlik personelleri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, sahipsiz bir çanta fark etti. Çantayı inceleyen ekipler, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz olduğunu belirleyince durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

EKSİKSİZ VE HIZLI TESLİMAT

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda çantayı mesire alanında unutan aileye kısa sürede ulaşıldı. Yaklaşık 700 bin lira değerindeki altın ve döviz, güvenlik görevlileri tarafından sahibine eksiksiz ve eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Çantalarına kavuşan ailenin sevinci büyük oldu.

BAŞKAN YALÇIN'DAN 15 YEVMİYE ÖDÜL

Bu dürüst ve örnek davranışı karşılıksız bırakmayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dürüst personelleri makamında ağırladı. Gösterdikleri hassasiyetten dolayı güvenlik görevlilerine teşekkür eden Başkan Yalçın, personellerini takdir belgesi ve 15 yevmiye tutarında para ödülü ile ödüllendirdiklerini açıkladı.

"HEM ALLAH KATINDA HEM DE..."

Başkan Yalçın’ın teveccühünden dolayı memnuniyetlerini dile getiren güvenlik görevlisi Şaban Can Karlı, "Kurumumuz ve Belediye Başkanımız adına çalışıyoruz. Başkanımıza ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer güvenlik görevlisi Ahmet Şen ise eşyalarını kaybeden ailenin yaşadığı mutluluğun kendilerini de son derece duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

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Son Dakika Güncel Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri Yalcin Sabri Yalcin:
    O kadar paranın mesire yerinde işi ne parasına bile sahip çıkamıyor ben bulsam belkide vermezdim. düşürse verebilirdim 0 1 Yanıtla
  • Sabri Yalcin Sabri Yalcin:
    Ben bulsam belki vermezdim o kadar paranın ne.sir 0 1 Yanıtla
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