Altınbeşik Mağarası Ziyaretçi Rekoru Kırdı

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Altınbeşik Mağarası 2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu kırdı

Mağara 2023 yılında 130 bin ziyaretçi ağırlarken, bu yıl ise yılın ilk 8 ayında 140 binden fazla ziyaretçi geldi

Sıcaklık yaz kış 17 derece

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayarak ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı 2023 yılında 130 bin kişi ziyaret ederken bu yıl ise yılın ilk 8 ayında 140 bin ziyaretçiyi aştı.

Turkuaz renkteki suyun üzerinde gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet kösesine hayran kaldı. Ziyaretçiler ise Antalya'nın kavurucu sıcaklığında yanarken, Antalya'da hava sıcaklığının sadece burada 17 derecede olması ise ziyaretçilerin mağaranın içerisinden çıkmak istemiyorlar.

"Büyük ilgi görüyor"

İbradı Belediyesi çalışanı Altınbeşik Mağarası sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, mağaranın işletmesini İbradı Belediyesi'nin yürüttüğünü ve mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altınbeşik Mağarası'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gölü mağarası olduğunu ve dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Ünlüsoy, "81 ilden, Türkiye'den ve yabancı turistler olmak üzere burada günlük bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Genelde yabancılarda Alman turistler daha çok ağırlıkta. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından ise binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.

"Bugüne kadar en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı"

2024 yılında ilk 8 ayın sonunda ise şu ana kadar 140 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını dikkat çeken Ünlüsoy, "Altınbeşik Mağarası 2004 yılından itibaren turizme açık. İlk 8 ayda kendi rekorumuzu kırdık. Mağara turizme açıldığından bu yana yılın ilk 8 ayında 140 binden ziyaretçi ile en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnsanlar her yerden akın akın geliyor" diye konuştu.

"Antalya'da 17 derece sadece orada var"

Antalya'da 17 derece hava sıcaklığının sadece Altınbeşik Mağarası'nın içinde olduğunu söyleyen Ünlüsoy, "Misafirler 30-35 derece sıcaklıktan gelirlerken mağaramızın sıcaklığı ise yaz kış 17 derece sıcaklık vardır. Yaz ve kış değişmiyor. Kışın dışarısı soğuk olsa bile içerisi yine aynı derecede kalıyor" dedi.

"Suyu sodalı"

Altınbeşik Mağarası'nın turkuaz mavi suyunun Beyşehir Gölü'nden 65 kilometre gelen yer altı suyu olduğunu söyleyen Ünlüsoy, "Bu su sodalı bir sudur. Burası birçok özellik taşımaktadır. Suyu şifalı bir sudur. Mağaranın nefes açıcı özelliği vardır. Ziyaretçilerimizi ise 20 dakikalık bot turu yaptırarak en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Muhteşem bir mağara"

Bursa'dan Antalya'ya ailesi ile birlikte tatile gelen ve Altınbeşik Mağarasını gezen 10 yaşındaki Rana Betül Yılmaz, "Bursa'dan Antalya'ya tatil için geldik. Altınbeşik Mağarasına gezmek amaçlı geldik. Antalya'ya gelmişken burayı görmeden geçmeyelim dedik. İçerisi gerçekten harika. Toros Dağları'nın içerisinde bulunan muhteşem bir mağara. İçerisi muhteşem. İçerisi beklenmedik kadar soğuk. Herkese burayı görmesi için tavsiye ediyorum" dedi.

6 yaşındaki ziyaretçi Ali Kağan Yılmaz, "Buraya Bursa'dan geldik. İçerisi muhteşem, dışarı sıcaktan yanarken içerisi buz gibi. Çok güzeldi tarif edemem" ifadelerini kullandı.

"Mağaranın serin olmasından dolayı insanın mağaranın içerisinden çıkası gelmiyor"

Konya'nın Beyşehir ilçesinden Altınbeşik Mağarasını ziyarete gelen Fadime Güler, "Mağarayı görmek için ailem ile birlikte Beyşehir ilçesinden geldik. Burayı bize çok methettiler. Biz de gerçekten çok merak ettik. Buraya ailemle birlikte özellikle görmeye geldik. Geldiğimiz için çok mutlu olduk. Burası gezilip görülecek bir yer. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Özellikle dışarıda hava sıcaklığı oldukça yüksekken, içerisi ise serin ve insanın çıkası gelmiyor" dedi.