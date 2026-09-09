Altında fırtına öncesi sessizlik
Perşembe ve cuma günleri açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde değerli metaller kilit bir sınav veriyor. Altın ve gümüş fiyatları; bir yandan Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimlerin sağladığı güvenli liman desteği, diğer yandan ise Fed'in faiz artırma ihtimalinin getirdiği baskı arasında sıkışmış durumda. Uzmanlar, gümüşteki fiziki arz açığı ve endüstriyel talebin fiyatlara taban oluşturduğunu, piyasada derin bir satış dalgası beklenmediğini ifade ediyor.
Altın ve gümüş fiyatları, bir yandan jeopolitik krizler diğer yandan ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler arasında dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalar, yönünü netleştirmek için perşembe ve cuma günleri açıklanacak kritik ABD enflasyon verilerine kilitlendi.
BÜYÜK BİR SATIŞ DALGASI BEKLENMİYOR
Değerli metallerin kısa vadede çetin bir sınavdan geçtiğini belirten Alpine Macro Emtia Stratejisti Kelly Xu, buna rağmen piyasada derin bir düşüş dalgası öngörmediklerini ifade etti. Xu, özellikle gümüş tarafında yaşanan yapısal arz açığı ile fiziksel talepteki canlılığın fiyatlara güçlü bir taban oluşturduğunu vurguladı. Yapay zeka altyapısı, elektrifikasyon ve elektronik sektöründen gelen yoğun talebin de gümüşün uzun vadeli görünümünü desteklediği belirtiliyor.
YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTININ CAZİBESİNİ DÜŞÜRÜYOR
CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar Fed’in önümüzdeki toplantıda faiz artırma olasılığını yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluştursa da ABD'deki yüksek bütçe açıkları ve dolardaki olası değer kaybı beklentileri düşüşleri sınırlandırıyor.
ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANDI
ABD ile İran hattında yeniden yükselen askeri gerilim ise altına olan güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor. Bölgede tırmanan sıcak temasların detayları şöyle:
- Bölgesel yayılma: İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılar çatışmanın etki alanını genişletiyor.
- Karşılıklı misilleme: ABD güçlerinin İran'a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından, İran’ın da Ürdün’deki bir ABD üssüne direkt saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Jeopolitik risklerin oluşturduğu yukarı yönlü baskı ile Fed'in sıkı para politikası arasındaki bu denge, enflasyon verilerinin ardından yerini net bir trende bırakacak.
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