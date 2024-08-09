Altındağ\'da Hayvan Mezarlığı İddiaları

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, belediyeye ait barınağın yakınındaki alanda 11 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverlerin sosyal medyadaki tepkileri üzerine belediyeden yapılan açıklamada söz konusu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Altındağ Belediyesi'ne ait barınağın yakınındaki alanda dün akşam saatlerinde çukur içinde 11 köpek ölüsü bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler bölgede toplandı. Hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğünü öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine jandarma ekipleri, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hayvanseverler adına açıklama yapan veteriner hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını belirterek, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BELEDİYEDEN İDDİALARA YALANLAMA

Altındağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise köpeklerin bulunduğu alanın, belediyeye ait 5 bin metrekare büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 arasında yaşamını yitiren hayvanı toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır" denildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada, 'katliam' olarak lanse edilen paylaşımların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Ç., sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti. Olayın sosyal medyada iddia edildiği gibi 'hayvan katliamı' olmadığını ifade eden Emre Ç., "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum" dedi. Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan Emre Ç., söz konusu hayvanların sahipsiz olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.