Alzheimer hastası kayıp şahsın cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu - Son Dakika
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Alzheimer hastası kayıp şahsın cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu

Alzheimer hastası kayıp şahsın cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu

Didim ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fahri Kıroğlu'nun (78), 7 gün sonra evine 25 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulundu. Kıroğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

22.07.2024 15:17
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AYDIN'ın Didim ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fahri Kıroğlu'nun (78), 7 gün sonra evine 25 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulundu.

Feyzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Fahri Kıroğlu, 14 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Kıroğlu'nu bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bafa Gölü kenarında dolaşanlar, dün bir erkek cesedi görerek jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Kıroğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evine 25 kilometre mesafedeki göl kenarında cansız bedeni bulunan Kıroğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kıroğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Didim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası kayıp şahsın cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu - Son Dakika

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