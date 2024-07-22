Amasya\'da camide şüpheli çanta patlatıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde camide bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Çarşı Cami'de mescidin giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta sabah namazına gelen cami imamı tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine haber verildi.
Olay yeri şeritle çevrilerek bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgeye gelen özel kıyafetli ekipler, inceledikleri çantayı fünye bağlayarak kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden seccade ve tespih çıktı.
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