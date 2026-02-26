KAZA KAMERADA
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak'a uçan otomobildeki anne ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta 2 aracın çarpışması, otomobilin köprünün demir korkuluklarını kırarak nehre savrulması ve suda sürüklendiği anlar yer aldı.
Şerife Serap KARA/AMASYA,
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Kaza: Otomobil Nehre Uçtu - Son Dakika
