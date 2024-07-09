Amasya'da Tartışma Sonucu Damadını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Tartışma Sonucu Damadını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Amasya\'da Tartışma Sonucu Damadını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Amasya'da yaşanan olayda, Dursun Şengül tartıştığı damadı Halil Eser'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şengül'ün ifadesine göre, damadı kendisine 'Sende beni öldürecek cesaret yok' dedi ve tartışma çıktı. Olayda damadın yanında bulunan İnci Eser de hafif yaralandı. Şengül tutuklandı ve cenaze toprağa verildi.

09.07.2024 14:29
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AMASYA'da tartıştığı damadı Halil Eser'i (45) av tüfeği ile vurarak öldüren Dursun Şengül (54) tutuklandı. Dursun Şengül'ün ifadesinde, "Bana 'Sende beni öldürecek cesaret yok' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğimle ateş ettim" dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız köyündeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şengül ailesinin kızı İnci Eser, iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül, bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ile damadı Halil Eser'le karşılaştı. Çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti. İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği İnci Eser'in durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Halil Eser'in cenazesi, bugün öğle vakti Çavuş köyündeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Dursun Şengül, çıkarıldığı mahkemeye tutuklandı. Şengül'in ifadesinde, "Bana 'Sende beni öldürecek cesaret yok' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğimle ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Amasya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Tartışma Sonucu Damadını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Tartışma Sonucu Damadını Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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