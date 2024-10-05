Amsterdam'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Amsterdam'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Amsterdam\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Binlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek için Amsterdam'da yürüyüş düzenledi.

05.10.2024 19:17
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün binlerce kişi, Dam Meydanı'nda buluştu.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi ve Lübnan'a da sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Göstericilere hitap eden Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu pek çok Batılı hükümetin, Filistin'de yaşanan soykırımın suç ortağı olduğunu belirtti.

Göstericiler, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu caddelerden geçerek Müzeler Meydanı'na yürüdü.

"Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Özgür Lübnan", "Yazıklar olsun Hollanda, Yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren eylem, Müzeler Meydanı'ndaki konuşmalarla sona erdi.

Kaynak: AA

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