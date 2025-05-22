Anadolu Ankası 2025 Tatbikatı Başladı

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Tunahan GÜLER

(KONYA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in basın günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye dahil 10 ülkeden 623'ü yabancı olmak üzere 3 binden fazla katılımcının yer aldığı tatbikatta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Hürkuş, ilk kez 1 tonluk bomba attı.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in basın günü Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 12 Mayıs'ta başlayıp yarın sona erecek tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan katılım oldu. 623 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 3 bini aşkın katılımcı yer aldı.

Tatbikat ile personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında personel kurtarma görev kuvveti unsurları ile çalışabilirliği denemek, hayatta kalma ve kaçma kurtulma usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Müşterek ve/veya birleşik harekat kapsamında, personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevlerin tatbikat senaryolarına dahil edilerek planlanması ve icrası da tatbikatın amaçları arasında. Tatbikat kapsamında konvoy koruma, yakın hava desteği, yaralı tahliyesi, paraşüt atlayışı ve muharebe arama kurtarma görevleri yapıldı.

Tümgeneral Kuş: Ülkemiz adına gurur duyuyoruz

Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde verilecek brifing için bir araya gelen gazetecileri selamladı. Kuş, "Dünyanın en iyi ve en etkili tatbikatını icra etmekten ülkemiz adına gurur duyuyoruz" dedi. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında "Türk askerinin farkının ortaya çıktığını" belirten Tümgeneral Kuş, Silahlı Kuvvetler kadar savunma sanayinin de önemli olduğunu kaydederek, "Burada Almanları gördüm, Kendi İHA'ları var ama bizim AKINCI İHA'yı hayranlıkla seyrettiler, 'Keşke benim olsa' diye. Aynı şekilde ANKA'mız, TB2'miz, Hürkuşumuz" ifadelerini kullandı. Ardından Binbaşı Alper Okyay tarafından verilen brifing sonrası tatbikatta görev alan uçak ve helikopterler tanıtıldı.

Hava Kuvvetleri'nden 12 adet F-16 ile katılım

Tatbikata Hava Kuvvetleri'nden 12 adet F-16, bir adet E-7T HİK, bir adet Akıncı İHA, bir adet CN-235, 1 ANKA-2, üç adet AS-532, üç adet T-70; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir adet AS-532, iki adet T-129 ve bir tim; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir tim; Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir adet S-70 ve bir tim; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir adet S-70 ve bir tim ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir adet AB-412 ve bir tim katıldı.

Konya Atış Sahası'nda yapılan tatbikat batı, doğu ve seydi olmak üzere üç safhada gerçekleştirildi. Batı safhasında bölgeye sızma ve paraşütle atlayış görevlerinin yapıldığı tatbikatın doğu safhasında çöl koşulları temsil edildi ve top ve roket atışları yapıldı. Seydi safhasında ise arama-kurtarma görevleri yapıldı. Tatbikat kapsamında Türkiye dahil 9 ülkeden gözlemcilerin yer aldığı heyet, Konya Atış Sahası'nda Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşunu izledi.

Hürkuş ilk kez 1 tonluk bomba attı

12 Mayıs'ta başlayan ve yarın sona erecek tatbikatta Hürkuş ilk kez 1 tonluk bomba attı. Bu, pervaneli bir uçağın yapabileceği en ağır bomba artısı olarak kayda geçti. Tatbikat kapsamında toplam 370 sorti (303 gündüz, 67 gece) ile birlikte 539 saat uçuş yapıldı.

2009 yılından bu yana yapılan Anadolu Ankası Tatbikatları, gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerektirdiği tecrübe seviyesini artırmak amacıyla yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılıyor. Tatbikat, 2012'den itibaren bir dönemi milli, bir dönemi uluslararası olacak şekilde yapılmaya başlandı.