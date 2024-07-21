Anadolu Ateşi Dans Grubu Esenyurtluları Hayran Bıraktı - Son Dakika
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Anadolu Ateşi Dans Grubu Esenyurtluları Hayran Bıraktı

3'üncü Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne alan Anadolu Ateşi dans grubu, performansıyla Esenyurtluları hayran bıraktı. Festivale katılan Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Bu sadece basit bir dans değil, barışın simgesi. Anadolu Ateşi, bizim neden binbir çiçekli bir kültür bahçesinde barış ve kardeşlik içinde yaşamamız gerektiğini gösteriyor' dedi.

21.07.2024 12:01
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(İSTANBUL) - 3'üncü Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne alan Anadolu Ateşi dans grubu, performansıyla Esenyurtluları hayran bıraktı. Festivale katılan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bu sadece basit bir dans değil, barışın simgesi. Anadolu Ateşi, bizim neden binbir çiçekli bir kültür bahçesinde barış ve kardeşlik içinde yaşamamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalin üçüncü gününde misafir grupların dans gösterilerinin ardından Anadolu Ateşi dans grubu sahne aldı. Dans ekibinin Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinliğe özel hazırladığı kareografi, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gösterileri büyük bir ilgiyle izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, grubun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a günün anısına belediye kursiyerlerinin ürettiği el dokuması ipek halı hediye ederek, dansçılara çiçek verdi. Özer ayrıca Muharrem ayı dolayısıyla festivale katılan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Esenyurt'u hep beraber barış ve kardeşlik şehri yapacağız"

Programda konuşma yapan Başkan Özer, "Mottomuz: Mutluyuz çünkü Esenyurtluyuz. Bugün hep birlikte Anadolu Ateşini izledik. Bu benim sevgili arkadaşım Mustafa Erdoğan'ın yarattığı, doğu ile batının felsefi, kültürel ve tarihsel kaynaklardan süzülerek gelen bir bileşkesi. Onları yürekten kutluyorum. Mustafa Erdoğan benim sınıf arkadaşım, hiçbir ücret almadan Esenyurt halkı için bu ekibi gönderdi. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Esenyurtlar, işte gördünüz. Bu sadece basit bir dans değil, barışın simgesi. Bu büyük bir felsefe. Bu bizim neden binbir çiçekli bir kültür bahçesinde barış ve kardeşlik içinde yaşamamız gerektiğini gösteriyor. Onlara teker teker teşekkür ediyorum. Festivalimizin ardından Barış ve Kardeşlik Festivali, Edebiyat Festivali, Kadın Emeğini Değerlendirme Festivali düzenleyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Esenyurt'u hep beraber hem Barış ve Kardeşlik Şehri hem de kültür ve sanatın başkenti yapacağız" dedi.

Festival coşkusu tüm Esenyurt'a yayıldı

Misafir dans gruplarının 5 farklı noktada gerçekleştirdiği dans gösterileri ile festival coşkusu tüm Esenyurt'a yayıldı. Akbatı AVM bahçesi, Necmettin Erbakan Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Akçaburgaz 3035. Sokak Parkı ve Gaziosmanpaşa Parkı'nda gerçekleşen uluslararası kültürlere ait dans gösterilerini Esenyurtlular büyük bir ilgiyle izledi.

Zanaatkarlar Sokağı festivalin son gününde de ziyarete açık olacak

Festival kapsamında geleneksel el sanatlarının gösterime sunulduğu Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda çeşitli el emeği göz nuru sanat eserleri sergileniyor. Esenkent Akbatı AVM bahçesinde 11 uluslararası el sanatı ve 18 Anadolu el sanatının sergilendiği Zanaatkarlar Sokağı, festivalin son gününde de ziyarete açık olacak. Vatandaşlar 15.00-23.00 saatleri arasında alanı gezebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ateşi Dans Grubu Esenyurtluları Hayran Bıraktı - Son Dakika

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