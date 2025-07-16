Anadolu'dan gelen şehit çocukları TCSG-Güven Gemisi'yle İstanbul Boğazı'nı gezdi - Son Dakika
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Anadolu'dan gelen şehit çocukları TCSG-Güven Gemisi'yle İstanbul Boğazı'nı gezdi

16.07.2025 17:15
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İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu TCSG-Güven Gemisi'yle Boğaz'ı gezdi.

İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 50 şehit çocuğu TCSG-Güven Gemisi'yle Boğaz'ı gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğindeki tura Ağrı, Erzurum, Elazığ, Malatya, Şırnak, Ordu, Samsun, Antalya ve Diyarbakır'dan gelen öğrencilerin yanı sıra koordinatör öğretmenler katıldı.

Gemi, Sahil Güvenlik Marmara Bölge Boğazlar Komutanlığının Sarıyer'deki iskelesinden hareketle İstanbul Boğaz'ından Adalar açıklarına doğru seyretti.

Sahil Güvenlik envanterinde yer alan arama-kurtarma helikopteri, gemideki çocuklar için havadan selamlama uçuşu icra etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Yasemin Başlantı, AA muhabirine etkinliğin kültürel ve eğitsel bir buluşma olduğunu söyledi.

Program süresince öğrencilerin çeşitli müzeleri ve doğa alanlarını da ziyaret edeceğini belirten Başlantı, "Bugün burada, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün davetiyle ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen programdayız. 9 ilden gelen öğrencilerimiz bu hafta boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini görme şansı bulacak." dedi.

15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç ise bu programın tüm şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildiğini anlattı.

Alkılıç, "İstanbul Valiliğimizin, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından organize ettiği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan program için TCSG Güven adlı geminin içerisindeyiz. Burada, kaynaşmamızın en doruk noktasında, komutanlarımızla beraber Boğaz'ı geziyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu'dan gelen şehit çocukları TCSG-Güven Gemisi'yle İstanbul Boğazı'nı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu'dan gelen şehit çocukları TCSG-Güven Gemisi'yle İstanbul Boğazı'nı gezdi - Son Dakika
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