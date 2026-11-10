Anadolu'nun kültürel değerleri COP31'de 'Emanet' sergisiyle tanıtılıyor - Son Dakika
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Anadolu'nun kültürel değerleri COP31'de 'Emanet' sergisiyle tanıtılıyor

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Anadolu\'nun kültürel değerleri COP31\'de \'Emanet\' sergisiyle tanıtılıyor
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Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel değerleri COP31 Türkiye Pavilyonu'ndaki 'Emanet' sergisinde ziyaretçilere aktarıldı. Sergide doğal kaynakların gelecek nesillere taşınması vurgulanırken, 'emanet' kelimesinin Türkçe haliyle iklim literatürüne girmesi amaçlanıyor.

COP31 kapsamında Türkiye Pavilyonu'nda hazırlanan 'Emanet' sergisinde, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel değerleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 'Emanet' kelimesinin İngilizceye çevrilmeden, Türkçe haliyle uluslararası iklim literatürüne girmesi ve sonraki COP toplantılarında da kullanılması hedefleniyor.

COP31 kapsamında Yeşil Alan Türkiye Pavilyonu için hazırlanan sergide, Anadolu'nun binlerce yıllık kültüründe önemli yere sahip olan 'Emanet' kavramı merkeze alındı. Suyla başlayan sergi anlatısında, toprağın suyla buluşması, tohumun filizlenmesi, doğanın yeşermesi ve ekolojik dengenin oluşması ziyaretçilere aktarılıyor. Doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere taşınması gerektiğine dikkat çekilen sergide, zeytin ağacı da barışın sembolü olarak öne çıkıyor. Öte yandan Anadolu gelenekleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

'TÜRKÇE GİRMESİNİ AMAÇLADIK'

Pavilyonların temel yaklaşımının 'Emanet' kavramı üzerine kurulduğunu anlatan COP31 Türkiye Yeşil ve Mavi alan pavilyonlarının içerik küratörü Hasan Mert Kaya, "Burada temel olarak bizim öne çıkarmış olduğumuz kavram, emanet kavramı. Emanet kavramı Anadolu'nun binlerce yıllık kültüründe öne çıkan kıymetli bir kavram. Onun için biz bu kavramı İngilizceye çevirmedik. Emanet kelimesinin COP literatürüne, bundan sonra düzenlenecek COP'lara da Türkçe girmesini amaçladık" diye konuştu.

'BİZE BIRAKILANI, EMANET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına dikkati çeken Kaya, "Burada bize bırakılanı tanımak, korumak ve geleceğe taşımak sorumluluğunu emanet olarak değerlendiriyoruz. Toprak, su, tohum, bilgi, ağaç ve deniz bize emanet. Bütün bu değerlerin bilinciyle, bu değerleri yok etmeden, bozmadan, yıpratmadan geleceğe taşıma bilinci ve sorumluluğu, Türkiye Pavilyonu'na gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimize vermek istediğimiz mesaj. Bunu düşünmeye davet etmek amacıyla buradaki konsepti ve kürasyonu oluşturduk" dedi.

SUYLA BAŞLAYAN ANLATI DOĞANIN DENGESİNE UZANIYOR

Sergi anlatısının suyla başladığını belirten Kaya, "Suyun hayatımızdaki değeri ve önemi, kültürümüzdeki kıymetini vurguladıktan sonra suyun toprakla buluşması ve tohumun filizlenmesi, yeşermesi, ardından bunun etrafında bir iklim oluşması ve iklim bilgisini önemseyerek, değerlendirerek, onun bilgisini geliştirerek mimari oluşturmak etrafında bir anlatı kurduk. Bunu yaparken de doğayla dost, bütünleşik bir anlayış içerisinde bunun vücut bulması, yaşaması ve bize emanet edilen değerlerin doğru ve nitelikli değerlendirilmesi sonucunda ortaya bir denge çıkmasını ele aldık. Bunu da 12'nci yüzyılda yaşamış bir İslam bilgininin 'Hikmet Terazisi' adlı çalışmasıyla sembolleştirdik" diye konuştu.

BİR ÖLMEZ AĞAÇ; ZEYTİN AĞACI

Serginin dış alanında yer alan zeytin ağacının da sergi anlatısının önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Kaya, zeytinin Anadolu coğrafyasındaki kültürel değerine dikkati çekti. Kaya, "Dışarıda bir zeytin ağacımız var. Zeytin ağacı bilgeliğin, sağlığın, şifanın, iyileşmenin ve barışın sembolü bu topraklarda. Aynı zamanda bu topraklar zeytinin de ana vatanı. Tüm Akdeniz havzasına ve dünyaya Anadolu coğrafyasından yayılan bir ölmez ağaç, şifa ağacı, zeytin ağacı. Biz her zeytin ağacını bir doğanın bir heykeli olarak değerlendi. Anlatılarımızı o zeytin ağacının merkezinde gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatTürkiyeGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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