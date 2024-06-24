Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir cipteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, cipin bariyere çarptığı belirtildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sürücü ise kazanın, önündeki tırın kasasından düşen piknik tüpünün çarpması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

24.06.2024 21:49
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere çarpan cipteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Cemal S. (59) idaresindeki 34 SB 2201 plakalı cip, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolcular Ayten (62) ve Sevinay S. (55) ile Esra Duygu D. (35) ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sevinay S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada sürücü Cemal S'nin polise verdiği ifadede, önünündeki tırın kasasından düşen piknik tüpünün çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini anlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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