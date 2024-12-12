Anadolu Parsı'nda Dişi ve Yavrular Var - Son Dakika
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Anadolu Parsı'nda Dişi ve Yavrular Var

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Prof. Dr. Başkaya, Anadolu Parsı'nın dişi ve yavrularının da bulunduğunu açıkladı.

12.12.2024 11:20
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Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Pars'ın Anadolu'daki popülasyonunda sadece erkek bireyler yok dişi ve yavruları da var"

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya:

"Biz foto kapanla dişisini çektik; Erkek ve dişi yan yana yürürken ayak izleri görüntüleri var"

TRABZON - Geçtiğimiz günlerde Anadolu Parsı'nın Türkiye'deki yayılımı ve popülasyonu ile ilgili "10 tane erkek birey görüldü, hiç dişi görülmedi" yönünde basında çıkan açıklamalara katılmadığını belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Pars'ın Anadolu'daki popülasyonunda sadece erkek bireyler yok dişi ve yavruları da var" dedi.

"90'lı yıllardan itibaren neslinin tükenmediğini sürekli söyledik"

Anadolu Parsının 90'lı yıllardan itibaren neslinin tükenmediğini sürekli yaptıkları açıklamalarla söylediklerini belirten Başkaya, "Son yıllarda Anadolu Parsı ülkemizde tükendiği söylenen türlerden bir tanesiydi. Biz 90'lı yıllardan itibaren bu hayvanın tükenmediğini sürekli söyledik. İlk yıllarda özellikle dışkısından ve ayak izinden yola çıkarak hayvanın ülkemizin belli bölgelerinde yaşadığını sürekli yayınladık. 2008 yılında Bitlis Tatvan'da bu hayvan vuruldu ve orada bir hocamız tarafından bu yayınlandı. Ardından 2010 yılında Eruh'ta vuruldu; o da gündeme düştü. 2013 yılında Diyarbakır Çınar'da vuruldu. Bu hayvanların özellikle Doğudan İran'dan, Irak'tan geldiği iddia edildi. Biz bunu ilk defa 2013 yılında foto kapan ile tespit ettik. 2015 yılında Bingöl'de askeri bir birliğimiz tarafından ilk defa bir termal kamerayla çekildi. Sonrasında biz defalarca termal kamerayla çektik foto kapanla birçok yerde tespitler yaptık. Bugün Anadolu Parsı Trakya haricinde ülkemizde yaşıyor. Biz bunu çok yerde tespit ettik" diye konuştu.

" Trabzon'da yavru pars annesi ile birlikte bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi; Biz foto kapanla dişisini çektik"

Son günlerde yapılan açıklamalarda Anadolu Parsıyla ilgili "On tane erkek birey görüldü, hiç dişi çekilmedi" şeklindeki açıklamalara katılmadıklarını belirten Prof. Dr. Başkaya, "Son günlerde yapılan açıklamalara bakıyoruz on tane erkek birey görüldü, hiç dişi çekilmedi gibi kamuoyuna yansıtılıyor. Özellikle hocalara ve bakanlık yetkililerine makaleleri takip etmelerini öneriyorum. Çünkü oralarda dişisinin de görüldüğü, yavrusunun da görüldüğü yapılan tespitlerle belirtiliyor. Mesela Trabzon'da yavru pars annesi ile birlikte vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Biz foto kapanla dişisini çektik. Erkek ve dişi yan yana yürürken ayak izleri görüntülerimiz de var. Dişiyi defalarca foto kapanla defalarca zaten görüntüledik. Parsın Türkiye'nin yerli malı olduğunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu hayvan bize İran'dan ve Irak'tan gelmiyor. Sınır bölgelerinde İran'dan Irak'tan Türkiye'ye girenler olduğu gibi Türkiye'den İran'a, Irak'a gidenleri de var. Bu hayvan Türkiye'de yerleşik. 1974'de Ankara Beypazarı'nda vuruldu ondan sonra görülmedi gibi haberleri artık duymak istemiyoruz. Çünkü birçok kayıt var" şeklinde konuştu.

Popülasyonu yaygın

Anadolu Parsının popülasyonunun yaygın olduğunu kaydeden Başkaya, "Parsın Türkiye'de popülasyonunun yaygın olduğunu görüyoruz. Pars, Trakya hariç her bölgede karşımıza çıkıyor. Ülkemizde yayılış gösteren bir türden bahsediyoruz elbette ki popülasyonları bazı yerlerde az bazı yerlerde orta. İyi diyeceğimiz yerler de var. Türkiye'de pars elbette tehdit oluşturur. Yırtıcı büyük bir vahşi yaban hayvanından bahsediyoruz. Elbette ki insanların bu konuda bilgilendirilmeleri gerekiyor, tedbirli olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anadolu Parsı, Kültür Sanat, Türkiye, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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