Anadolu Üniversitesi Mezunları İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Mezunları İçin Tören Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Mezunları İçin Tören Düzenlendi

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerinden mezun olanlar için tören düzenlendi. Tören, mezunların katılımcıları selamlamasıyla başladı. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin dünya çapında isim yapmış bir kurum olduğunu dile getirdi. Dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri verildi. Doğuştan yürüme engelli Tülay üniversite diplomasını aldı. 56 yaşında ilk üniversitesini bitiren Ali Özmanav, okumanın yaşının olmadığını vurguladı. 50 yıllık 3 arkadaş ikinci üniversitelerinden mezun oldu.

02.06.2024 16:33
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Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerinden mezun olanlar için tören düzenlendi.

Yunus Emre Yerleşkesi Çim Futbol Sahası'nda, 60 yaş üstü bireylere yönelik Tazelenme Üniversitesi ile Çocuk Üniversitesini bitirenlerin de yer aldığı tören, mezunların katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakültelerin birincileri, mezunlar adına konuşma yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, gazetecilere, 42 yıldır "hayat boyu öğrenim"i felsefe edindiklerini söyledi.

Farklı nedenlerden dolayı eğitim görememiş milyonlarca kişiye üniversite diploması sağladıklarını aktaran Erdal, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla mezunlarımızın sayısı 4 milyonu geçti. Sistemimizde kayıtlı 1 milyon 200 bin öğrenciyle dünyanın en büyük 3'üncü üniversitesi konumundayız. 4 milyon demek, hemen hemen her ailede bir Anadolu Üniversitesi mezunu var demektir. Bu bireylerimiz arasında 30 bine yakın engelli vatandaşımız da var. Kimilerine yataklarında, kimilerine evlerinde eğitim götürmeye çalışıyoruz."

Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin dünya çapında isim yapmış bir kurum olduğunu dile getirdi.

Avrupa, Afrika, Asya ve ABD'den öğrencileri olduğunu vurgulayan Erdal, "Her ne kadar bugün mezuniyetimize katılmamış olsalar da buradaki çeşitlilik onları da temsil ediyor. 81 ilden mezunlarımız burada. Anadolu Üniversitesi olarak eğitim camiasına ve ülkenin toplumsal kalkınmasına bu katkıyı verdiğimiz için gurur duyuyoruz." dedi.

Dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Prof. Dr. Erdal ve fakülte dekanları tarafından verildi. Sanatçı Bilge Nihan'ın konseriyle devam eden törenin sonunda mezunlar, kep fırlattı.

Doğuştan yürüme engelli Tülay üniversite diplomasını aldı

Eskişehir'de yaşayan doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Tülay Sığanık, Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Tülay Sığanık, AA muhabirine, bölümü kendi çabalarıyla bitirdiğini, bu süreçte online eğitim ile kaynak kitaplardan yararlandığını anlattı.

Mezuniyetinin gurur ve mutluluğunu yaşadığını kaydeden Sığanık, "Bundan sonra meslek sahibi olmak için elimden geleni yapacağım. Kan, ter ve gözyaşıyla bedeller ödedim, fedakarlıklar yaptım. Pedagojik formasyon eğitimimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığında Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak göreve başlamak istiyorum." diye konuştu.

56 yaşında ilk üniversitesini bitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığında çalışan 56 yaşındaki Ali Özmanav, ilk üniversite diplomasını eline almanın mutluluğunu yaşadı.

İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Özmanav, okumanın yaşının olmadığını anlattı.

Bazı yaşıtlarının da Açıköğretim Sistemi'ni bitirdiğine değinen Özmanav, "Çok mutluyum, değişik bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Gençler de hayatları boyunca okumayı bırakmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

50 yıllık 3 arkadaş ikinci üniversitelerinden mezun oldu

İstanbul'da yaşayan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu 66 yaşındaki Ayşe Gülay Büyükgöksu ile elektrik elektronik ve makine mühendisi arkadaşları 64 yaşındaki Nergis Göktay ile Gülnur Onur, Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünü bitirdi.

Yıllar sonra kep ve cübbe giyen 50 yıllık arkadaşlar, gençlere öğrenmekten vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

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