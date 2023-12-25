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Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail'in saldırıları sonucu gazetecilerin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail'in saldırıları sonucu gazetecilerin öldürülmesini kınadı

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, gazetecilerin İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu öldürülmesini kınadı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, İsrail\'in saldırıları sonucu gazetecilerin öldürülmesini kınadı
25.12.2023 - 13:34,
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Anadolu Yayıncılar Federasyonu, gazetecilerin İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu öldürülmesini kınadı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, beraberindeki gazetecilerle İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak ve saldırıları kınamak için İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu şu ana kadar 21 bin kişinin öldüğünü belirten Burhan, bu kişilerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

İsrail'in bu katliamlarından kurtulanların ise açlık, susuzluk ve hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Burhan, "Bir kuru ekmeğin bile Filistinlilere çok görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bizim çocuklarımız bugün okula gidiyor. Sıcak yuvalarında bizlerle beraber yaşıyor. Filistinli bir çocuğun okula gitmesi artık hayal. Bütün bu soykırım, 'modern' dediğimiz, 'medeni' dediğimiz dünyanın gözü önünde oluyor. Birleşmiş Milletler suskun, AB ortada yok. ABD ise İsrail'in yanında yer alıyor. Türkiye dışında İslam ülkeleri sessiz ve aciz bir durumda bekliyor." dedi.

"Bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor"

Burhan, "Savaşın en çok mağdurları gazeteciler olmuştur." ifadesini kullanarak, açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail'in en büyük düşmanı gazetecilerdir. Bu devletin yaptığı katliamları dünyaya duyuruyorlar. İsrail kimi zaman kimyasal bomba kullanıyor, kimi zaman hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor. Biz bu katliamları gazeteciler vasıtasıyla öğreniyoruz. Bu nedenle bu terör devleti gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar öldürülen ve şehit edilen gazetecilerin sayısı 103 oldu. Filistinlilerin dünyaya açılan penceresi olan gazetecilere yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz. Siyonist İsrail ve yandaşları, ellerindeki para ve medya gücü ile Filistin halkına karartma uyguluyor."

"Filistin güvende olmazsa biz de güvende olamayız"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlatan Burhan, şunları kaydetti:

"Bu hain saldırının arkasında taşeron terör örgütü PKK ve onların destekçisi ABD ve İsrail var. Büyük İsrail'i kurmak için önce Bağdat'ı, sonra Şam'ı istikrarsızlaştırdılar. Şimdi hedefleri Ankara'dır. Filistin güvende olmazsa biz de güvende olamayız. Türkiye'yi zayıflatmak isteyen siyonistler PKK'ya destek veriyor. Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak Filistin halkının yanındayız. Filistin'deki gazetecilerin yanındayız."

Kaynak: AA
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