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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine karar verdi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği ile bireysel başvuruda bulunma haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay\'ın haklarının ihlal edildiğine karar verdi
21.12.2023 - 13:47,
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Başvuruyu Genel Kurul gündeminde ele alan Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlal kararına, 3 üye katılmadı.

Can Atalay'ın, "bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği"ne ise oy birliğiyle karar verildi. "Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararın uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan heyet, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

Daha önce de ihlal kararı verilmişti

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Kaynak: AA
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