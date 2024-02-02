ANİM.İST Çizgi Roman Yarışması Finalistlerinin Çalışmaları Dergi Olarak Yayımlandı

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) oluşturduğu İstanbul Animasyon Platformu (ANİM.İST) öncülüğünde ikincisi düzenlenen çizgi roman yarışmasında finalistlerin çalışmaları çizgi roman dergisi oldu. Yarışmada ödüle layık görülecek isimler, 14 finalistin, 2 ayda bir yayımlanacak 'Büyük Umutlar' adı verlen dergideki çizgi ve metin bütünlüğüyle oluşturdukları hikayelerle belirlenecek.
BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü oluşumu ANİM.İST, yerel çizgi roman sektörüne yetenekli ve istekli genç sanatçıları yönlendirmek amacıyla 2022'de bir yarışma organize etti. Büyük ilgi gören 'ANİM.İST Çizgi Roman Yarışması'nın ikincisi geçtiğimiz yıl düzenlendi. Çizerlerin sonucunu heyecanla beklediği yarışmada 14 isim finalist oldu. O finalistler arasında en başarılı isimlerin belirlenmesi için bir çizgi roman dergisi hazırlanmasına karar verildi. Başarılı olacak isimleri belirlemek için süreci zamana yaymak fikrinden doğan derginin basımı ANİM.İST ile 'Arkabahçe Yayıncılık ve Çizgi Roman Dükkanı' katkılarıyla gerçekleşti.
FİNALİSTLER, DERGİDE YARIŞACAK
Yeni çizerlere umut olmayı ve yol göstermeyi de hedeflediği için 'Büyük Umutlar Çizgi Roman Dergisi' adıyla okuyucularla buluşan çalışmanın lansmanı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta yapıldı. Raflarda yerini almaya başlayan, çizgi roman severlerin yakın zamanda kitapçılardan da edinebileceği dergi iki ayda bir basılacak. Derginin birinci yayın döneminde 2023'te finalist olan 14 ismin, çizgi ve kelime sanatıyla anlattıkları hikayeler yer alacak. Bu çalışmaların değerlendirilmesiyle, finalistler arasındaki en başarılı isimler belirlenerek ödüllendirilecek. Birinci yayın dönemi, 2024 yılındaki çizgi roman yarışmasının yeni finalistlerinin belirlenmesine kadar yaklaşık 1 yıl devam edecek.
ÇİZGİ ROMANA GÖNÜL VEREN İSİMLER
Genel Yayın Yönetmenliğinde çizgi roman aşığı bir isim olan Arkabahçe Yayıncılık ve Çizgi Roman Dükkanı Sahibi Ahmet Kocaoğlu'nun yaptığı derginin yayın kurulunda ise sektörün önemli isimlerinden BAU İletişim Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve ANİM.İST Direktörü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile aynı bölümde öğretim görevlisi olan Can Pekin yer alıyor.
'HEDEF, YENİ İSİM VE YENİ ÇALIŞMALAR'
Yarışma ve derginin oluşumundaki tüm süreçte yer alan Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, lansmanda dergi hakkında konuşurken şu ifadelere yer verdi:
"Yerel çizgi roman sektörüne yeni isimler ve çalışmalar kazandırmayı hedefleyen yarışmamızın ikincisini bu şekilde zamana yayarak, birbirimizden beslenerek ve birlikte öğrenmeye devam ederek üretmeyi hedefledik."
'KENDİ ÜLKEMİZİN KONULARINI ANLATMALI'
Ahmet Kocaoğlu ise çizgi romanlarda kendi kültürümüzden hikayelerin anlatılmasının uluslararası başarı için daha önem taşıdığına vurgu yaparak "Yeni bir çizgi roman yerelde başarılı olmadığı takdirde dünya ölçeğinde başarıyı yakalaması zordur. Hazırlayacağımız çizgi roman yayınlandığı ülkenin kendi kültürünün konularını anlatan güncel veya eski hikayelerine değinen bir yerde durmalı" dedi.
'ÇİZGİ EVRENDEKİ HAYALİ YAŞANTILAR'
Organizasyon ve dergi düzenleme sürecinde yer alan Öğr. Gör. Can Pekin animasyon ve çizgi romanın benzer yönüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Paneller içerisindeki hareketsiz görüntülere bir akış sağlayan çizgi roman öykü anlatım mecrası, aktarmış olduğu 'yaşam illüzyonu' sebebiyle animasyon alanı ile benzerlik sergilemektedir. Bölümümüzün kıymetli oluşumlarından ANİM.İST ve Arkabahçe Yayıncılık'ın ortaklığından doğan 'Büyük Umutlar' çizgi roman dergisi, 14 katılımcımızın kendilerine has üsluplarını bu illüzyon çerçevesinde okuyucularla buluşturmayı ve onları çizgisel evrenlerindeki hayali yaşantılara dahil etmeyi hedeflemektedir."
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