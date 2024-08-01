CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek

ANKA Haber Ajansı 1 Ağustos Perşembe gündemi

01.08.2024 09:12  Güncelleme: 09:25
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10.00 - 11.00 - 12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Burdur İl Başkanlığı ile Burdur Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Özel, CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Merkezi'nde "Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı" düzenlenecek. Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, çalıştayın açılışında konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

11.00-12.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı'nda Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak. (ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı ve Bakım Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Eğitim Sen, "MEB'de yönetici atamalarında yapılan usulusüzlüklerle" ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.45 - Serbest muhasebeci ve mali müşavirler, mesleki sorunlara dikkati çekmek Anıtpark'ta basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, " İzmir'in Çernobili" olarak anılan Gaziemir Eski Kurşun Fabrikası'nda bulunan Radyoaktif ve Tehlikeli Atıkların Bertarafı ve atık alanına ilişkin fabrika önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

14.00 - Cebeci taşocağı mağdurları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek, ardından ortak basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

20.00 - Gazi Orduevi'nde KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

- Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. Hamas Lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Perşembe, Basın Toplantısı, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek - Son Dakika
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