Anka Haber Ajansı 10 Eylül Salı Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 10 Eylül Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 10 Eylül Salı gündemi

10.09.2024 09:11  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programına katılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ait sanayi üretim ve dış ticaret endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- İzmir Valisi Süleyman Elban, güvenlik ve asayiş konularına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- CHP İstanbul İl Başkanlığı, eğitimdeki sorunlara dikkati çekmek için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret edecek ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİLİVRİ)

13.00 - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Parti Genel Merkezi'nde salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.58 - Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, ikindi namazına müteakip Köprübaşı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TRABZON)

17.00 - DİSK "Geçinemiyoruz" eylemini bu kez Gebze'de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 10 Eylül Salı Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:03:29. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 10 Eylül Salı Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement