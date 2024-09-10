Anka Haber Ajansı 10 Eylül Salı Gündemi

Güncel

10.00 - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programına katılacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, temmuz ayına ait sanayi üretim ve dış ticaret endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- İzmir Valisi Süleyman Elban, güvenlik ve asayiş konularına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- CHP İstanbul İl Başkanlığı, eğitimdeki sorunlara dikkati çekmek için açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret edecek ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ SİLİVRİ)

13.00 - CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Parti Genel Merkezi'nde salgın hastalıklara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.58 - Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, ikindi namazına müteakip Köprübaşı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TRABZON)

17.00 - DİSK "Geçinemiyoruz" eylemini bu kez Gebze'de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…