CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak

ANKA Haber Ajansı 13 Haziran Perşembe gündemi

13.06.2024 09:00
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10.00 - 12.00- CHPGenel Başkanı Özgür Özel,Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın kuruluşlarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

10.00 - TÜİK Nisan 2024 dönemine ait "Kümes Hayvancılığı üretimi", "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" ile Mayıs 2024 dönemine ait "Konut Satış İstatistikleri"  verilerini açıklayacak. (ANKARA)

12.30 - 15-16 Haziran İşçi Eylemleri'nin 54. yıl dönümünde DİSK, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13. 30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan,  genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Hakkari'de "Belediyeler Halkındır Gaspa İzin Vermeyeceğiz" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - HAKKARİ)

15.00 - TBMM AB Uyum Komisyonu'nda Ankara Üniversitesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve göç" konusunda bilgilendirme yapacak. (TBMM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya İş Forumu'nda konuşacak. Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sançez ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katılacak, anlaşmaların imza töreninin ardından Sançez ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, resmi öğle yemeğine iştirak edecek. (MADRİD)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak - Son Dakika

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