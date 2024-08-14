TÜİK, iç göç istatistiklerini ve süt ürünleri üretim verilerini açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK, iç göç istatistiklerini ve süt ürünleri üretim verilerini açıklayacak

ANKA Haber Ajansı 14 Ağustos Çarşamba gündemi

14.08.2024 09:02  Güncelleme: 10:01
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10.00- TÜİK, 2023 yılına ilişkin iç göç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, 27 gündür direnişte olan Polenez işçileriyle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30- Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, konfederasyonun, ekonomik zorluklarla mücadele ve adil bir vergi sistemi için planladığı eylem takvimini basın toplantısıyla açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00- Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00  - 20.00  - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu"  kapsamında ve eğitimcilerle bir araya gelecek ve eğitim buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇANAKKALE)

12.30- İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bodrum katını basan lağım suyunu işten çıkarılma tehdidiyle hiçbir önlem alınmadan temizlerken mikrop kaparak yaşamını yitiren Zafer Açıkgözoğlu, ölümünün 10. yılında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -  İSTANBUL)

14.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcuları ve hocalarını Saraçhane'deki makamında kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak "Hamas Türkiye Ofisi sorumluları çeşitli STK ve siyasi parti temsilcilerinin katılacağı İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı" na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programına katılacak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'deki yangın risklerine karşı etkili bir müdahale sağlama hedefiyle dağıtılacak 40 yeni yangın tankeriyle ilgili programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.00- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜİK, iç göç istatistiklerini ve süt ürünleri üretim verilerini açıklayacak - Son Dakika

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