Anka Haber Ajansı 14 Mayıs Çarşamba Gündemi

09.30 - 11.45- TBMM'de Yeni Yol ve AK Parti Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - 14.30 - 20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'na, Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Etkinliği'ne ve Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA - İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2024 yılı "İstatistiklerle Aile" bültenini, mart ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Hastanemi Açın Platformu, Dışkapı Eğitim ve Araştırma ile Sami Ulus Çocuk Hastalıkları hastanelerinin yapımının geciktirilmesini Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 17.15- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr'ı kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.15- TBMM Kartalkaya'da Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Bolu Valiliği yetkilileri dinlenecek. (ANKARA)

14.00 - 16.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin, Çankaya Birlik Mahallesi Lozan Parkı'nda düzenlenecek Meclis Grup Toplantısı'na katılacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

18.30- TMMOB İzmir İKK ve Kadın Çalışmaları Grubu "Bedenimiz, hayatımız, kararlarımız bizimdir" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- TİP İzmir Örgütü "Can Atalay'ın vekilliğini tanımayanlara, seçilmiş belediye başkanlarını, gençleri, öğrencileri hukuksuzca tutsak edenlere karşı halkın iradesini savunmak için buluşuyoruz" çağrısıyla Alsancak Gar önünde toplanarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında resepsiyon ve sosyal etkinlik düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANTALYA)

20.45 - Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…