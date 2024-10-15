Anka Haber Ajansı 15 Ekim Salı Gündemi

Güncel

09.30- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası'nın toplu sözleşme için gereken iş kolu barajı altında bırakılmasına karşı açtıkları davanın, Ankara 4. İş Mahkemesi'nde görülecek duruşmasından önce açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, ağustos ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; Havutçulu, Gökçealan ve Çamlık köylerini etkileyeceği belirtilen ve daha önce iptaml edilen Jeotermal Kaynak Arama (JES) projesi ilgili firma tarafından yeniden başlatılan ÇED süreciyle ilgil Havutçulu köyünde eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- Sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve direnişe başlayan Polonez işçileri boykot çağrısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - DışişleriBakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İl Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Filiz Çuhadaroğlu, son dönemde işlenen kadın cinayetleri ve çocuk istismarına ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00- "Türkiye Okul yemeği Koalisyonu" adına "Ücretsiz Okul Yemeği, Hemen Şimdi" başlıklı açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.00- Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılar ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - Eğitim-İş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı'nda Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

15.30 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…