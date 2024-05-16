Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi

Güncel

10.00 - TÜİK, Mart ayı Hizmet Üretim Endeksini, 2023 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ve Nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen KobaniDavası'nda kararın açıklanması bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da takip edeceği duruşma öncesi açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.00 - 13.00- CHP Genel Başkanı Özgün Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, partisinin Ahlatlıbel'de düzenlediği "engelsiz yarınlar" buluşmasına da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

12.00- Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı ödenmeyen TİS için Bayraklı Belediyesi önünde "yeryüzü sofrası" kuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Türk Büro-Sen, Sosyal Güvenlik Haftası Sosyal Güvenlik çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA) DİLAN BAKIYOR

11.00- Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanları ile vatandaşlar, Dolmabahçe'den Karaköy'e "Kurtuluşa Giden İlk Adım" yürüyüşü yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM 'de "Haftalık Değerlendirme Toplantısı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.10- Milli Savunma Bakanlığı,"Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KONYA)

11.30- Can Atalay'ın meslektaşları/avukatları, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.30- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AKP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM "İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

16.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Kobakhidze ile ortak basın toplantısı yapacak ve konuk Başbakan onuruna akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00- İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. İBB Başkanı İmamoğlu, EOC (Avrupa Olimpiyat Komitesi) Başkanı Spyros Capralos, TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu'nun yer alacağı imza töreni geçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ROMA)

19.00- 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış törenini Kült Kavaklıdere'de yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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