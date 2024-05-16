Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi

ANKA HABER AJANSI 16 MAYIS PERŞEMBE GÜNDEMİ

16.05.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - TÜİK, Mart ayı Hizmet Üretim Endeksini, 2023 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ve Nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen KobaniDavası'nda kararın açıklanması bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da takip edeceği duruşma öncesi açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.00 - 13.00- CHP Genel Başkanı Özgün Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, partisinin Ahlatlıbel'de düzenlediği "engelsiz yarınlar" buluşmasına da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

12.00- Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı ödenmeyen TİS için Bayraklı Belediyesi önünde "yeryüzü sofrası" kuracak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Türk Büro-Sen, Sosyal Güvenlik Haftası Sosyal Güvenlik çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA) DİLAN BAKIYOR

11.00- Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanları ile vatandaşlar, Dolmabahçe'den Karaköy'e "Kurtuluşa Giden İlk Adım" yürüyüşü yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM 'de "Haftalık Değerlendirme Toplantısı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.10- Milli Savunma Bakanlığı,"Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KONYA)

11.30- Can Atalay'ın meslektaşları/avukatları, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.30- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AKP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM "İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

16.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Kobakhidze ile ortak basın toplantısı yapacak ve konuk Başbakan onuruna akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00- İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. İBB Başkanı İmamoğlu, EOC (Avrupa Olimpiyat Komitesi) Başkanı Spyros Capralos, TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu'nun yer alacağı imza töreni geçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ROMA)

19.00- 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış törenini Kült Kavaklıdere'de yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Hukuk, Kültür Sanat, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 16 Mayıs Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement