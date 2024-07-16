Günlük Gündem: TÜİK Mayıs Ayı Hizmet Üretim Endeksi Açıklanacak

Güncel

10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksini ve haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın görülmesine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Caferileri Evrensel Aşura Matem Merasimi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

10.00- Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen ile Levent Göktaş'ın da aralarında olduğu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

12.45 - 13.30- TBMM'de DEM Parti ve CHP Grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sunum yapacak. (ANKARA)

12.30- Birleşik Kamu-İş Sendikası üyeleri, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammını protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulun'da, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

18.30 - KESK İzmir Şubeler Platformu, Konak YKM önünde "Sefalete teslim olmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

18.30 - İzmir Barosu, 12 Temmuz'da İzmir'de etkili olan sağanak yağışta su birikintisinin içinden karşıdan karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin olayın gerçekleştiği Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…