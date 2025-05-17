09.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla kent gündemindeki konu ve gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
09.30 - 18.30- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.00- Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin sorunlarına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıplar Haftası" nedeniyle Cumartesi Anneleri'nin eylemine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
16.00 - Filistin halkının büyük felaketi Nakba'nın 77. Yılında Sirkeci Büyük Postane'den Eminönü'ne yürüyüş gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - Türkan Saylan Anma ve 15. Bilim ve Sanat Ödülleri dağıtım töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - Trendyol Süper Lig'in 36. haftası, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. (ADANA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 17 Mayıs Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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