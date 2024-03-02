1- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Engelli Dernekleri ve Çankaya Çalışma Masaları'yla kahvaltıda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/09.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/10.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Soma Cengiz Topel Meydanı'nda Halk Buluşması gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/13.00)
4- ABB Başkanı Mansur Yavaş, GİMAT GROSS'u ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/13.30)
5- ABB Başkanı Mansur Yavaş, GİMAT esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/14.00)
6- Özlük haklarını alamayan emekli Astsubaylar, Gündoğdu Meydanında basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ/14.00)
7- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da miting yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/14.30)
8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara - Etimesgut'ta seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/15.00)
9- ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100. Yıl Cumhuriyet Zabıta Karakol Amirliği açılışan katılacak. (Yakacık Bulvarı - GÖRÜNTÜLÜ/15.00)
10- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hurdacılar Odası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/15.30)
11- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salihli Kent Meydanın da Halk Buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ Saat: 15.30)
12- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Halk Buluşması'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/16.00)
13- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımı ile İzmir Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 16.00)
14-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katılacak (GÖRÜNTÜLÜ/16.30)
15- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Antares Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/17.00)
16- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'in Proje Tanıtım Toplantısına katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ Saat: 20.00)
ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 2 Mart Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle çıkarılıyor. Bu çalışma ile göldeki canlılar için tehlike arz eden hayalet ağların temizlenmesi ve istilacı balık türlerinden arındırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar bölge balıkçılarının takdirini kazandı.
Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı. Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada, laikliğin özgürlük olduğu vurgulandı ve ülkenin ilerici birikiminin laiklik ile eşit ve özgür bir gelecek kuracağı ifade edildi.
Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri son kez toplandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından düzenlenen plaket töreninde, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Vali Aslan, üyelere aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.
Enez, Keşan ve İpsala'da yaşayan üç kişi, otomobil, evden cep telefonu ve motosiklet hırsızlığıyla karşılaştı. Mağdurlar, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Elazığ'da yapılan bir fuhuş operasyonunda 2 farklı güzellik salonunda çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı ve iş yerleri ile ilgili idari işlem yapılacağı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otizm hastası 12 yaşındaki Belinay Özay, apartmanın 3. katındaki camdan düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Belinay, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözyaşlarına boğulan annesi ise komşuları tarafından sakinleştirildi.
Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Kartalın uzun süre aç kaldığı ve ciddi yaralarının bulunduğu belirtilirken, tedavi sürecinin kritik olduğu ifade edildi.
Konya'da eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor. KOMEK'e başvuran eczane teknisyenleri, işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili öğrenmek istediklerini belirtti. KOMEK tarafından düzenlenen eğitimlerde 46 eczane teknisyeni, 78 saat boyunca işaret dili eğitimi alacak. Eczane teknisyenleri, eğitim tamamlandığında tercümana ihtiyaç duymadan işitme engelli bireylerle hızlı ve doğru iletişim kurabileceklerini ifade etti.
"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
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