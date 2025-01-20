Anka Haber Ajansı 20 Ocak Pazartesi Gündemi

Güncel

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılacak. Panel açılışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30 - İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu " Aliağa'da ÇED'siz, lisanssız ve denetimsiz gemi sökümü yapılmasına izin vermeyeceğiz" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.30 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 2023-2024 döneminde CHP İzmir İl Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

16.00 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

19.00 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi "Şiddete Hayır/Susmayacağız" temasıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor-Net Global Sivasspor müsabakası oynanacak. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…