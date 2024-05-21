TÜİK, Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika
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TÜİK, Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini Açıklayacak

TÜİK, Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini Açıklayacak

ANKA Haber Ajansı 21 Mayıs Salı Gündemi

21.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin kapatılacağı haberleri üzerine veliler açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Avrupa ve Anadolu Yakası toplu park açılışlarına katılacak.  (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

11.45- İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamaları ve mülakat konusunda Danıştay'a yapacağı başvurunun ardından  açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.00- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, tazminat ve özlük hakları için TBMM Çankaya girişi Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm paneline Prof. Dr. Naci Görür ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

16.00 - 19.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek, Anlaşmaların İmza Töreni ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı yapılacak. Erdoğan, Ciolacu onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerinin helikopter kazasında hayatını kaybetmelerinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Çevre, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK, Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini Açıklayacak - Son Dakika

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