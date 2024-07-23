Bugünün Gündemi - 09.00: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Güncel

09.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

11.00- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

11.00-12.30-20.30- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Başakşehir- Kayabaşı Garajı Temel Atma Töreni'ne, İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Konserve Dağıtımı'na ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıldönümü Resepsiyonu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine komisyonda devam edilecek. (ANKARA)

12.45-13.30- DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından "Diyarbakır, Yerel Hizmetler ve Ortak Akıl" konulu toplantı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

13.30- Şişli Belediyesi'nin Kent Lokantası hizmete girecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

14.00 - TCMB Para Politikası Kurulu, temmuz ayı politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

15.00- Emekliler TÜİK'in Beşiktaş'taki bölge müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

15.00 - AK Parti MKYK, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

18.00- Sosyal İş Sendikası "İşçisini intihara sürükleyen LC Waikiki hesap verecek" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- BAMAD Sansürün kaldırılışının 116. yılında Basın Özgürlüğü Buluşması kapsamında düzenlenecek olan programa CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

21.00- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeyrek, Gül Çiftci Binici, Burhanettin Bulut ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın katılımıyla "31 Mart Yerel Seçimler Sonrası Türkiye" söyleşisi, Dikili 75. Yıl Parkı'nda gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…