Anka Haber Ajansı 25 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 25 Şubat Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 25 Şubat Salı gündemi

25.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:15
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10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade verecek. (ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili iddialara yanıt vermek için avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, Saraçhane Başkanlık Binasında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - KFC ve Pizza Hut işçileri, Beykoz Rüzgarlıbahçe'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30- Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları, "teşvik ödemelerinin yetersiz" olduğu gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.45- 13.30- TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı ve Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul edecek. Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00- TBMM Genel Kurulunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

15.15- TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda AFAD yetkilileri dinlenecek. (ANKARA)

19.00 - Türk Tabipleri Birliğinin Kadıköy İskelede'den başlatacağı "Beyaz Yürüyüş"e Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odalarının temsilcileri katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek " İzmir'de emeği için direnen işçiler buluşuyor" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 25 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika

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