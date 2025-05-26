Anka Haber Ajansı 26 Mayıs Pazartesi Gündemi

09.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapım çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı tanıtacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması Dışkapı Adliyesi 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 13.30 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Halk TV canlı yayınına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Eğitim-İş 2024-2025 yılı akademik yılı değerlendirme raporu ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil'in katılımıyla kayyum yönetimi tarafından işten atılan Esenyurt Belediyesi işçileriyle dayanışma açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Eğitim- İş İzmir 4 No'lu Şube, "Emeğimize, geleceğimize ve üniversitemize sahip çıkıyoruz" başlıklı basın açıklamasını İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel'de gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - CHP Ankara İl Başkanlığınca, Kızılay Sakarya Caddesi'nde, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…