İzmir'de Kupa Töreni ve Önemli Toplantılar

Güncel

09.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Challenger Kupasını İzmir'e getiren İZBB Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı ve Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen Erkek Basketbol Takımı sporcularıyla kupa töreninde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda yapılacak "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" lansman programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı yazar-şair Hasan Ali Yücel'i, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - 12.00 - 13.30 - Türk Tabipleri Birliğinin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı "Beyaz Yürüyüş" kapsamında, Gebze ve İzmit Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 13.00 - 16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret ederek, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KASTAMONU)

12.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı Emek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANTALYA)

12.30 - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Konfedarasyonun "Yaşamı durdurmak için kadınlar grevde" sloganıyla Sakarya Caddesi'nde yapacağı basın açıklamasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Yaşamını yitiren gazeteci Ahmet Sever, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya Çavuş köyüne uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan "Din Alimleri Buluşmasına" katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.15- Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. (ANKARA)

14.30 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - Dönüştüren Kadınlar Derneğinin "Bir Hikaye, Bin Umut" etkinliğinde "04.17 Belgeseli" Ankara'da ilk kez gösterilecek ve belgeselde yer alan depremzede kadınların katılımıyla panel düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…