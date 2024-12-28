Anka Haber Ajansı 28 Aralık Cumartesi Gündemi

09.00 - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)
13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği platformunun öncülüğünde, "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" çağrısıyla Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
14.00 - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANIL/ BURSA)
15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
17.00 - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "Maraş'ı unutmadık, Roboski'yi unutturmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
- Adelet Bakanlığı'ndan DEM Partili TBMM Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı ziyaretine izin çıkmasının ardından gelişmeler izleniyor. (İSTANBUL- BURSA)
- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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