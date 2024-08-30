Anka Haber Ajansı 30 Ağustos Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 30 Ağustos Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek, çelenk koyacak, kutlama ve geçit törenleri düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dumlupınar'ı ziyaret edecek ve çelenk bırakacak. İstanbul ve İzmir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında Süper Lig maçı oynanacak.

30.08.2024 09:04  Güncelleme: 09:45
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Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü...

10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konserini izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 10.45- İzmir Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanına çelenk koyacak, ardından kutlama ve geçit töreni gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

09.00 - 10.30- 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konacak, Vatan Caddesi'nde kutlama töreni ve geçiş töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - 12.00 - 12.30 - 14.15 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dumlupınar Belediye Başkanlığını, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisini ziyaret edecek, ardından İlk Hedef Anıtı önünde halkla buluşacak ve Dumlupınar Şehitliğine çelenk bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/DUMLUPINAR)

19.30- Beşiktaş Akaretler Atatürk Evi önünden Barboros Meydanı'na "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

20.30 - Çatalca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü gerçekleştirilecek, kutlamalar yapılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.30 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonundaBüyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla  sanatçı Tan Taşçı,  Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda konser verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

21.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

21.30 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile Zafer Bayramı temalı gösteri gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

10.30- Beşiktaş Belediyesi, Karakavak Sokağı'nın tabelasını Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı olarak değiştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00- İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Türkiye'deki balıkçılıkla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.30 - CHP Genel Başkanı Özel, 93'üncü İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya'ya resmi ziyarette bulunacak. (LÜBLİYANA)

21.00- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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