Anka Haber Ajansı 30 Kasım Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00- 13.30- CHP'li belediye başkanları, Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Özel, toplantıda konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 13.00 - KESK "Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden yürüyecek ve ardından Anadolu Meydanı'nda (Tandoğan) miting yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İzmir İl Başkanlığı İl Danışma Kuruluna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.30- 15.30- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut anahtar teslimi ve kura çekimi töreni ile AK Parti Kahramanmaraş 8'inci Olağan İl Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - KAHRAMANMARAŞ)

15.00 - CHP'nin Esenyurt'ta devam eden Demokrasi Nöbeti'nde Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Kadın örgütleri, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor- Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Göztepe maçlarıyla devam edilecek. (SAMSUN - ADANA - ANTALYA - İSTANBUL)

- Van'ın Bahçesaray belediyesine kayyum atanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - BAHÇESARAY/VAN))

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...