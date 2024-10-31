Bugünün Önemli Toplantıları ve Duruşmaları

Güncel

10.00- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçe ve kesin hesapları görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin görülen davanın duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (ANKARA)

11.00- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Partisinin Genel Merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00- Ege Belediyeler Birliği ekim ayı olağan toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in başkanlığında gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - 16.00 - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardındanCHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanacak. Özel, daha sonra Esenyurt Belediyesi önünde halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30- Dilruba Kayserilioğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret davasının 2. duruşması Bayraklı Adliyesinde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - 17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Faye onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Egemenlik Platformu ile Milli Düşünce Merkezi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00- Türkiye Maden İşçileri Sendikası, "Çayırhan Termik Santralinin, Çayırhan Linyit İşletmesinin özelleştirme adı altında yapılacak Varlık Satışına karşı" işçiler ve bölge halkıyla, KİAŞ Kömür İşletmeleri önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukmanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL- ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…