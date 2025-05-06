Anka Haber Ajansı 6 Mayıs Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 6 Mayıs Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 6 Mayıs Salı gündemi

06.05.2025 09:35
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10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idamlarının 53'üncü yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti İl Başkanlığı'nda kurulan taziyeye katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 -CHP'ninCumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, çocukların gönderdiği mektuplar ile Dayanışma Sandığı'na bırakılan resim ve yazılardan oluşan "Üzülme" sergisi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30- TBMM'de CHP Grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.30- 16.00- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda TRT ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV'nin 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek. (ANKARA)

15.30 – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. (ANKARA)

17.00 - Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, "Tam Bağımsız Türkiye"  yolunda Taksim'den "Mustafa Kemal Yürüyüşü" ile anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30- TİP İzmir Örgütü, idam edilişlerinin 53'üncü yılındaDeniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı Alsancak Gar önünde anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.00- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri,Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamların 53'üncü yılında TSKM önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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