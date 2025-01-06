Anka Haber Ajansı 6 Ocak Pazartesi Gündemi

Güncel

09.30 - Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili 31'i tutuklu 42 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlanacak. (İSTANBUL)

09.45- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısı İzmir KAtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplntısı yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, EPDK'nin konut, ticarethane ve sanayi tüketimi tarife uygulamalarına ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00- Görevden alınan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluk süreci ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak. (GÖRÜNÜTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - 13.30 - 15.30 - DEM Parti İmralı Heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezinde, Abdullah Güler Başkanlığındaki AK Parti Heyeti'ni TBMM'de, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

12.30- Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etmek için iş bırakacak olan sağlık çalışanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30- İzmir İl Sağlık Platformu çatısı altında Aile hekimleri, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine" karşı 5 gün sürecek iş bırakma eylemini başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30- Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği "Memur ve Emekli Hakları ile Ek Zam ve Refah Payı için" basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Aile hekimleri, "özlük hakları, meslek onuru ve toplum sağlığı için" iş bırakacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.30 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3 artı 3 formatında bir araya gelecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…