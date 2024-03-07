CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak. Kütahya mitinginde konuşacak. Bilecik mitinginde halka hitap edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilginin tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI 09.30 - 13.00 - 17.00 - 20.30)
2- CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanmasına İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek (09.30)
3- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)
4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı ve Halk Buluşması ile İlham Veren Adımlar Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11: 00 - 13: 00)
5- KESK, Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme ikramiyesi kararına ilişkin TÜM BEL SEN Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.00)
6- Can Atalay'ın Arkadaşları/Meslektaşları, Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 11: 30)
7- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın İstanbul'da "Anayasa Mahkemesi'nin toplu sözleşme ikramiyesinde yüzde 2 şartını iptal ederek bütün kamu görevlilerinin ikramiye almaya hak kazanması" konusunda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 12: 00)
8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kartal ve Pendik'te esnaf ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 13.45 - 15.20)
9- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00)
10- DİSK/ Güvenlik-Sen üyeleri, Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önünde yapılan tayinlerle ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/14.00)
11- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afet Farkındalık Parkı açılışına katılacak. Genç Akademi Atölyesi açılışına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/ 13.00- 15.00)
12- TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun üst kurul üyeleri ve il başkanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 14.30)
13- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Selçuk'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 18.00)
14- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilginin tanıtım toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ 20: 30)
15- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Washington'da çeşitli temaslarda bulunacak.
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Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak - Son Dakika
İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı. Sergide 33 sanatçının eserleri sergilenecek. Açılışta konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kadın girişimcilerin Urla'da ağırlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı fon desteği ile hayata geçirildi.
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, dijital vakıf eserleri rotası ve envanter oluşturma teknikleri hakkında eğitim verildi. Proje kapsamında Sümela Manastırı ve diğer kültür varlıklarının dijital ve fiziki ortamda yer alacak envanteri oluşturulacak.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
Kırşehir'de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.'nin işine son verildi. Belediyede son bir yılda 5 cinsel suç vakası yaşandı.
Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocağı, mühürlenerek kapatıldı. Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce atıcılığa başlayan Selimzade, milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başladı. Hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak olan Selimzade, Trabzon'da poligonda hazırlıklarını sürdürüyor.
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