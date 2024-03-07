CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.