Anka Haber Ajansı 8 Mart Cumartesi Gündemi

11.00 - 20.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kollarının düzenlediği "Kadın Varsa, Yaşam Var" etkinliği ve Manisa'da "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu" paneline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - MANİSA)

11.00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/DİYARBAKIR)

13.00 - 20.30 - CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde yurt gezileri kapsamında İzmir ve Kayseri'de partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR - KAYSERİ)

13.00 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Madımak Katliamı faillerinin tahliyesini protesto etmek için başlattığı Adalet Nöbeti'ne katılarak destek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cumhuriyet'in Bilim Kadınları" başlıklı panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - TEKİRDAĞ)

15.30 - İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Aile Yılı Sizin Mücadele Bizimdir" sloganıyla Konak'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek ve daha sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00 - 18.48- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret edecek. Dervişoğlu, esnaf ziyareti ve İftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ NEVŞEHİR)

18.00 - CHP İzmir İl Kadın Kolları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in katılımıyla, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.00 - Kadın örgütleri,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Feminist Gece Yürüyüşü" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

19.09- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

20.30 - 22.00 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculukları" konulu panel ve "Kadınlar Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MANİSA)

13.30- 16.00-20.20- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına; Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.(KAYSERİ- ANTALYA- TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…