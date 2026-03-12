Ankara, "2027 Avrupa Demokrasi Başkenti" Finalinde

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı için düzenlenen European Capital of Democracy (Avrupa Demokrasi Başkenti-ECoD) unvanı için başlattığı adaylık sürecinde Ankara, finale kalan üç şehirden biri oldu. Ankara, Belçika'nın başkenti Brüksel ve Denizli ile birlikte son aşamaya kaldı.

Ankara, 2027 European Capital of Democracy (Avrupa Demokrasi Başkenti – ECoD) yarışmasında finale kalan üç şehirden biri oldu. Ocak ayı sonunda Ankara'yı ziyaret ederek incelemelerde bulunan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara; Brüksel ve Denizli ile birlikte finale kaldı. Jüri ziyareti sırasında, kentin demokratik projelerini, kapsayıcı katılım anlayışını ve yerel demokrasiyi güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda başlatılan adaylık sürecinde; şeffaflık, kapsayıcı katılım, demokratik yenilik ve sivil toplum iş birliği temel taahhütler olarak belirlendi. Süreçte Ankara'yı Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin temsil ediyor. 2027 Avrupa Demokrasi Başkenti, Avrupa çapında oluşturulacak Yurttaş Jürisi oylamasıyla belirlenecek. Ankara, bu süreçte demokratik vizyonunu Avrupa kamuoyuyla paylaşacak ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını daha da ileri taşıyacak.

Yarışma için oylama, https://capitalofdemocracy.eu/join-us-as-a-citizen-juror/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.