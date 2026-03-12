Ankara, "2027 Avrupa Demokrasi Başkenti" Finalinde - Son Dakika
Ankara, "2027 Avrupa Demokrasi Başkenti" Finalinde

12.03.2026 12:00  Güncelleme: 13:04
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı için düzenlenen Avrupa Demokrasi Başkenti (ECoD) unvanı için başlattığı adaylık sürecinde, Ankara finale kalan üç şehirden biri oldu. Brüksel ve Denizli ile birlikte finale kalan Ankara, demokratik projelerini ve sivil toplum iş birliğini Avrupa kamuoyuna tanıtacak.

Ankara, 2027 European Capital of Democracy (Avrupa Demokrasi Başkenti – ECoD) yarışmasında finale kalan üç şehirden biri oldu. Ocak ayı sonunda Ankara'yı ziyaret ederek incelemelerde bulunan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara; Brüksel ve Denizli ile birlikte finale kaldı. Jüri ziyareti sırasında, kentin demokratik projelerini, kapsayıcı katılım anlayışını ve yerel demokrasiyi güçlendirme çalışmalarını  inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda başlatılan adaylık sürecinde; şeffaflık, kapsayıcı katılım, demokratik yenilik ve sivil toplum iş birliği temel taahhütler olarak belirlendi. Süreçte Ankara'yı Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin temsil ediyor. 2027 Avrupa Demokrasi Başkenti, Avrupa çapında oluşturulacak Yurttaş Jürisi oylamasıyla belirlenecek. Ankara, bu süreçte demokratik vizyonunu Avrupa kamuoyuyla paylaşacak ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını daha da ileri taşıyacak.

Yarışma için oylama, https://capitalofdemocracy.eu/join-us-as-a-citizen-juror/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
