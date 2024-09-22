Ankara BelPa Buz Pateni Tesisi, Junior Grand Prix Yarışmalarına Ev Sahipliği Yaptı

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(ANKARA)-BelPa Buz Pateni Tesisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde "Junior Grand Prix Ankara" yarışmaları için 36 ülkeden gelen 127 sporcunun antrenmanına ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BelPa Buz Pateni Tesisi'nde başlattığı tadilat çalışmalarını tamamladı. Uluslararası standartlara uygun yenilenerek modernize edilen BelPa Buz Pateni Tesisi, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde "Junior Grand Prix Ankara" yarışmaları için 36 ülkeden gelen 127 sporcunun antrenmanına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyetlerini sürdüren tesiste buz pisti zemini, kafe, restorant, kondisyon odası ve öğrencilere özel çalışma alanları yer alıyor.

Yerli ve yabancı sporculara buz pateni pistinin tahsis edilmesi dışında ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetleriyle turnuvaya katkı sağlandığını belirten BelPa Projeler Müdürü Emre Gümüş, "36 ülkeden 127 sporcuya ev sahipliği yapmakla beraber dünya çapında büyük başarılara imza atmış antrenörlerle de bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ilk kez yapılmış son teknoloji buz sistemiyle sporculardan aldığımız övgüler sonucu çok mutluyuz. Ekim ayı içerisinde halk seansları ve kütüphane-restoran kısmının aktif hale gelmesiyle Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan devralınan tesiste gerçekleştirilen yenileme ve güçlendirme çalışmalarından sonra Ankara'nın ilk buz pateni pisti, ulusal ve uluslararası düzeydeki ilk misafirlerini ağırladı.

Antrenör ve sporcular, "Junior Grand Prix Ankara" yarışmaları ile kapılarını açan tesis hakkında şunları söyledi:

-Deniz Erongun (Milli Takım Antrenörü): "Ankara böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptığı için çok gururluyuz. Bunun için Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. BelPa Buz Pateni Pisti Türk sporcuları için çok önemli. Burası Ankara'nın ilk buz pateni pisti. Buraya gelen misafirlerimiz tesisi çok beğendi. Her şeyiyle dört dörtlük olmuş, yenilenmiş. Burada çok fazla anımız var, çok gururlandık. Bu tesisisin açılmasını dört gözle bekliyorduk, Türk sporcuları da inanılmaz sevindiler."

-Umur Öztaşdelen (Milli Takım Antrenörü): "Yarışmalara iki sporcu ile katılıyoruz. İki hafta boyunca antrenmanlarını BelPa Buz Paten Tesisi'nde yaptıklarını Ümitköy'deki spor kompleksinin hazırlık aşamasından dolayı antrenmanlarımızı burada yapmak durumunda kaldık. Tesisin buradaki varlığı elimizi çok rahatlattı. Sporcularımız rahat bir şekilde yarışmaya hazırlanabildiler" dedi.

-Deniz Tarım (Sporcu): " İzmir'deki buz pateni tesisimiz kapalı olduğu için Ankara BelPa Buz Pateni Tesisi'nde antrenman yapıyorum. Antrenmanlar iyi geçiyor. Burası büyük bir tesis ve tesisin buzunu çok beğendim."

-Ece Esen (Uluslararası Buz Pateni Hakemi): "Bu pistin açılışında da kaymıştım yıllar önce. Şimdi burası benim için tekrar doğdu. Tesisi misafirlerimiz çok beğendi. Ankara'da böyle bir uluslararası yarışmaya ev sahipliği yaptığımız için Türkiye Buz Pateni Federasyonu adına çok teşekkür ediyorum."

-Emilia Nemirovsky (Sporcu): "Amerika Birleşik Devletleri takımını temsil ediyorum. Burası harika bir tesis ve çok temiz. Isınmak için mükemmel bir yer."

Billy Wilson-French (Sporcu): "Sabahın erken saatlerinde buraya antrenman yapmak için geldik. Bize su, meyve ve daha birçok ikramda bulunuldu. Pist harikaydı."

Anna MacKenzie (Sporcu): "Çok düzgün ve kusursuz bir buz zemin… Burada olmaktan mutluluk duydum."

Wesley Lockwood (Sporcu): "Sahip olduğunuz bu tesis çok güzel. Günün her saatinde, neye ihtiyacımız olduysa hemen karşılandı. Buz zemini çok beğendim."