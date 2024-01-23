Ankara Bilkent Şehir Hastanesi\'nde 6,5 milyon muayene yapıldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanede geçen yıl yaklaşık 6,5 milyon muayene yapıldığını söyledi.

Surel, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gazetecilere, hastanenin 2023 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yılın Kovid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri nedeniyle yoğun geçtiğine işaret eden Surel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından birçok Gazzeli hastanın da hastanede tedavi altına alındığını anımsattı.

Hastanede, 64 eğitim kliniğinde yaklaşık 860 profesör, doçent, akademisyen ile 2 bin civarında uzman ve 3 binden fazla asistanın hizmet verdiğini anlatan Surel, ayrıca 13 bin sağlık personeli, kamu personeli ve yaklaşık 5 bin de şirket personeliyle 18 bin 500 kişilik aile olduklarını vurguladı.

Hastanede 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini dile getiren Surel, şöyle konuştu:

"Kampüsümüzde 24 saatte giren çıkan kişilere bakarsak, yaklaşık 100 ila 120 bin civarında insan geçiyor ve bunların ortalama 30 bini hasta olarak polikliniklerimize müracaat etmeye geliyor. Ortalama günlük 500-550 civarında poliklinik açıyoruz ve bu polikliniklerimizde yaklaşık 30 bin hastamıza sağlık hizmeti veriyoruz. 131 ameliyathanemizde günlük 600 civarında ameliyat gerçekleştiriyoruz. Günlük 700-800 civarında yatan ve çıkan hastamız oluyor. 2023'te yaklaşık 6,5 milyon muayene yapmışız. Bu, Ankara'da oturan herkes Bilkent Şehir Hastanesi'nden bir kere geçmiş demek. Gelen vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermek gayreti içinde olduk."

En çok muayene dahiliye, göz, cildiye, kadın doğum ve kardiyoloji kliniklerinde

Surel, 6,5 milyon muayenenin en çok hangi kliniklerde yapıldığına ilişkin olarak, "Aslan payı dahiliye, göz hastalıkları, cildiye, kadın doğum ve kardiyoloji kliniklerimize ait. Daha ziyade bu alanlara muayene olmak gayretinde olmuş vatandaşlarımız. Biz de özellikle onların yoğun talep ettiği kliniklerimizin hizmet kapasitesini yüksek tutma gayretinde oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların aldıkları hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Surel, "Tabii ki bir memnuniyetsizlik bir olumsuzluk oluşmuşsa da bunu gidermek için arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

"Vatandaşımız, MHRS'den randevu bulamıyorsa, 'burada muayene olamaz' diye bir şey yok"

Poliklinik veren bütün branşlarda azami MHRS randevusu açtıklarına işaret eden Surel, "Vatandaşımız, MHRS'den randevu bulamıyorsa, 'burada muayene olamaz' diye bir şey yok." dedi.

Günlük 30 bin hastadan yaklaşık 15-16 bininin MHRS üzerinden randevulu geldiğini belirten Surel, "Hastanede tedaviye, muayeneye ihtiyacı olan herhangi bir vatandaşımız tabii ki MHRS'den randevu alarak gelmesini tercih etmekle beraber eğer MHRS'de bir sıkışıklık, istediği tarihe randevu bulma problemi varsa direkt hastanemize gelip muayenesini de gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Surel, hastanenin açılışından beri yoğun bakım servisinin yüzde 85-90 dolulukta olduğunu belirterek, "Bugün Ankara'da herhangi bir yerde bir hastanın yoğun bakım ihtiyacı varsa Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde bir yatak varsa 112'miz o hastayı bizim yatağımıza planlıyor." dedi.

Ağrı'da yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan bir hastanın, Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine getirildiği bilgini de paylaşan Surel, yoğun bakım servisinin etkin ve verimli kullanıldığının altını çizdi.

"Yaklaşık 450-500 bin civarında bir tomografi tetkiki gerçekleştirmişiz"

Surel, 2023'te 180 bin civarında vatandaşın yatırılarak tedavi edildiğini belirterek, "Yaklaşık 450-500 bin civarında bir tomografi tetkiki, 250 bin de MR tetkiki gerçekleştirmişiz. Dolayısıyla hastanemizin sahip olduğu yüksek hizmet kapasitesiyle, o yüksek poliklinik hizmetinden doğan tetkik ihtiyaçlarını da etkin ve verimli şekilde en kısa sürede karşılama gayretinde oluyoruz." diye konuştu.

Hastanede yapılan organ nakillerine ilişkin bilgi veren Surel, 2019'den bu yana 4 solid organın aynı anda nakil yetkisine sahip olan tek kamu hastanesi olduklarını vurguladı. Surel, geçtiğimiz günlerde kalp, akciğer, böbrek ve karaciğerin aynı anda nakledildiğini hatırlattı.

Vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Surel, "Açıldığımızdan beri 376 nakil yaptık. Bu 376 naklin hatırı sayılır kısmı böbrek nakli, daha sonra karaciğer, ondan sonra da kalp ve akciğer nakillerimiz geliyor." dedi.

"Kliniklerimizin MHRS kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkardık"

MHRS randevu kapasitelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Surel, "Geçtiğimiz sene randevu kapasitesinin yetersizliğiyle ilgili vatandaşlarımızdan çok serzeniş olunca bizzat Sayın Bakanımızın liderliğinde bununla ilgili büyük hastanelerimizi, Sayın Bakanımız bir araya toplayarak, hatta il il çalışarak MHRS kapasitemizi ne kadar artırabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bizde il sağlık müdürümüzün önderliğinde Ankara için bu çalışmayı yaptık. ve kliniklerimizin MHRS kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Surel, bu yıl yapılacak çalışmalara ilişkin de "Görüntüleme sistemi sayılarımızı artırmaya çalışıyoruz. Özellikle MR ve ultrason sayımızı artırmakla ilgili bir çalışmamız var. Onları inşallah en kısa sürede artırmak gayretindeyiz." bilgisini verdi.

Endoskopik tetkik ihtiyacını karşılanması konusunda da çalışma yaptıklarını anlatan Surel, "Pandemi, deprem sürecinde hastanemizi tam dijital hastane yapma noktasında gayretlerimizi bir kenara bırakmak zorunda kalmıştık. Bu sene, en kısa zamanda, bu bahar aylarında hastanemizi, 'dijital hastane' unvanı alarak etiketlemek istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin uluslararası kalite akreditasyonu olan tek şehir hastanesi olduğunu vurgulayan Surel, şunları kaydetti:

"Bizim fizik tedavi hastanemiz ve kadın doğum hastanemiz, Sağlıkta Kalite Enstitüsü tarafından uluslararası olarak hizmet kalitesi akredite edilmiş bir hastanedir. Bu akreditasyon seviyesini diğer bünyemizde bulunan 7 hastanemize de yaymak ve tek akredite sağlık kampüsü olmak noktasında bir gayretimiz var. Bu bize ne katacak? Bakanlığımızın çıkardığı mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasıyla ilgili bir mevzuat var. İnşallah ülkemizin bu alanlardaki ilk mükemmeliyet merkezlerini de Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde açıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak gayretinde olacağız."

Surel, Bilkent Şehir Hastanesinin ürettiği akademik faaliyetlerle dünyada ve Türkiye'de önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.